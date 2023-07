De nombreux francophones quittent l’Alberta

De nombreux francophones ont quitté l’Alberta entre 2016 et 2021 pour s’installer dans d’autres provinces et territoires, selon Statistique Canada.

Avec l'exode de 3515 personnes ayant le français comme langue maternelle dans cette période, le solde migratoire interprovincial de cette catégorie de la population affiche négatif pour la première fois depuis le début des années 90.

Plus de la moitié de ces francophones qui ont quitté l'Alberta se sont installées au Québec et environ 20 % d'entre eux sont allés vivre en Ontario.

L'Alberta est un cas spécial parce que l'on voit un renversement de tendance, probablement un des plus spectaculaires au Canada. On avait un seuil positif depuis le début des années 90, puis là on arrive avec un seuil négatif , affirme l'analyste chez Statistique Canada, Gabriel St-Amant.

Le poids démographique de la population albertaine qui ne parle pas anglais et dont la seule langue officielle parlée est le français a ainsi diminué de 1991 à 2021, passant de 2,0 % à 1,5 %. Il s’agit de la plus faible proportion enregistrée en Alberta dans le cadre d’un recensement, selon Statistique Canada.

Les raisons de ce flux migratoire vers d’autres parties du pays peuvent varier.

Publicité

Originaire du Québec, Pascal Lecours a quitté l’Alberta en 2021, après y avoir passé une vingtaine d'années. L’actuel résident de Charlottetown a dû partir pour des raisons familiales et professionnelles.

Ma femme, de l'Île-du-Prince-Édouard, avait obtenu un poste à l'école francophone à Charlottetown et moi travaillant de maison à cause de la pandémie, on était capable de relocaliser sans sans avoir besoin que je change d'emploi , dit-il.

D'après Gabriel St-Amant de Statistique Canada, une enquête sur le logement effectuée en 2021 confirme que, très souvent, les personnes déménagent pour obtenir un meilleur travail.

Par ailleurs, les francophones n’ont pas été les seuls à partir, précise Gabriel St-Amant. De 2016 à 2021, quelque 47 000 personnes ayant l’anglais comme langue maternelle ont aussi quitté l’Alberta.

Une période difficile

Pour le directeur général de l’organisme Francophonie canadienne plurielle (FRAP), Alphonse Ndem Ahola, il faut situer la période de l’étude de Statistique Canada dans son contexte afin de mieux comprendre ces départs.

Ce rapport porte sur une période extrêmement difficile pour l'Alberta, 1996-2021. C'est une période où la province a connu une forte récession, on a eu de grosses catastrophes, comme ce qui s'est passé à Fort McMurray à l'époque et ses conséquences. Je pense que tout cela a probablement amené une plus grande migration.

Alphonse Ndem Ahola estime néanmoins que passée cette période morose, l’Alberta doit créer des conditions favorables au maintien des francophones dans la province. Il propose entre autres d’encourager les entreprises qui recrutent les francophones, de créer des services de santé mentale pour francophones, ainsi que toute autre mesure visant à faciliter leur intégration en Alberta.