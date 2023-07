Uashat mak Mani-utenam accueillera le prochain cercle économique autochtone

Le prochain cercle économique régional des Premières Nations et du Québec se tiendra dans la communauté de Uashat mak Mani-utenam, les 20 et 21 septembre prochain.

L'événement en est à sa quatrième mouture, et à sa première sur la Côte-Nord.

Une cinquantaine de représentants d'entreprises locales auront l'occasion de rencontrer des acteurs importants de l'économie canadienne, comme la Banque du Canada.

Les organisateurs de l’événement indiquent que la Commission de la construction du Québec sera également de passage pour accroître le nombre de travailleurs autochtones au sein de son industrie.

Le directeur de la Société de développement économique de Uashat mak Mani-utenam, Jonathan Pinette-Grégoire, estime que cette démarche du CCQ représente bien l’objectif général de l’événement, soit d'élargir la présence autochtone dans le monde des affaires.

Jonathan Pinette-Grégoire, directeur de la Société de développement économique de Uashat mak Mani-utenam (SDEUM), souhaite que l'événement engendre des partenariats entre les différentes communautés. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

On est maintenant rendus, en tant que société, à une nouvelle vitesse de collaboration et de partage de connaissances , affirme-t-il. Notre but est de favoriser la synergie entre partenaires économiques autochtones et allochtones.

Les conférences prévues porteront entre autres sur la cohabitation entre les Premières Nations et le peuple québécois, les ressources naturelles, le tourisme et la culture, ainsi que le développement durable.

M. Pinette-Grégoire espère que les rencontres qui se tiendront lors des deux jours donneront lieu à des partenariats entre les entreprises participantes.

On a tendance, collectivement, à garder nos cartes près de nous , explique-t-il. Mais on aurait tellement à gagner si on s’entendait pour partager nos bénéfices.

L’événement aura lieu au site culturel innu de Uashat. Les participants pourront également s'asseoir à la table d’un banquet à la salle Teueikan de Uashat mak Mani-utenam.

Les précédents cercles économiques régionaux autochtones se sont déroulés à Mashteuiatsh, Val-d'Or et Gatineau.