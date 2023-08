De fausses pierres tombales pour éveiller les consciences

Depuis le début du mois de juillet, de petites pierres tombales recouvertes de morceaux de toile de tente font leur apparition de manière sporadique dans divers quartiers de Vancouver.

Il s'agit en fait d'une installation publique éphémère intitulée Nowhere Left to Rest, fruit de l’imagination des concepteurs graphiques James Hearn et Jack Finn.

Ces derniers disent vouloir ainsi sensibiliser la population « aux conséquences et aux dangers des démantèlements de villages de tentes » qui surviennent à répétition à Vancouver, comme dans le quartier Downtown Eastside (DTES) en avril dernier.

James Hearn et Jack Finn, les créateurs de l'installation éphémère « Nowhere Left to Rest ».

Notre studio est situé juste en bordure du Downtown Eastside , précise James Hearn, qui dirige avec Jack Finn l’agence de création et conception graphique Skeleton Crew Creative Studio. Nous avons remarqué, lors de l'important démantèlement d’avril dernier, à quel point c'était déstabilisant et difficile pour [les personnes qui habitent dans les villages de tentes].

Choqués par cet événement, les deux créateurs d’origine britannique ont voulu agir.

Nous cherchions à utiliser nos compétences créatives pour susciter une prise de conscience du problème.

Une image frappante

Des passants s'arrêtent pour lire les informations liées à l'installation.

Les deux créateurs en sont ainsi venus à créer leur installation publique composée d’une dizaine de petites pierres tombales recouvertes de matériaux de tentes recyclées symbolisant la transformation d'un village de tentes en village de pierres tombales.

Les pierres tombales représentent la fatalité, dit Jack Finn. Et cette fatalité de la mort, c’est l'effet possible des démantèlements quand ces personnes n’ont nulle part où aller.

James Hearn et Jack Finn. expriment cette idée sur un panneau accompagnant l'installation qui fait valoir les conséquences du manque de logements adéquats pour la population vulnérable de Vancouver.

Les passants peuvent scanner le code QR pour avoir des idées de gestes à faire pour apporter leur aide.

Nous voulions créer une image un peu choquante avec ces pierres tombales, ajoute James Hearn. Le démantèlement des villages est tellement un problème important que, si on veut en parler, il faut créer quelque chose qui a un impact.

L'image est assez efficace parce que les gens se demandent ce que c'est et s’arrêtent.

L'installation apparaît pour quelques heures, de manière inattendue plusieurs fois par semaine, dans des lieux passants de Vancouver comme English Bay, le parc David-Lam ou encore le parc adjacent à Science World où l'œuvre publique a été placée la semaine dernière.

Les deux créateurs disent qu'ils choisissent les emplacements pour l'installation de manière judicieuse afin de créer un contraste entre la difficile réalité des populations vulnérables et la beauté des paysages de Vancouver.

Une des pierres tombales dont la toile de fond est les montagnes de la rive nord de Vancouver.

L’image a le plus d’impact quand on voit notre installation avec comme toile de fond les belles montagnes de Vancouver, dit James Hearn. Cela crée un contraste choquant.

De plus, il fallait aussi installer ces petites pierres tombales fictives loin du quartier Downtown Eastside.

On voulait les mettre dans des coins de la ville qui sont moins exposés au problème. C’est pour cette raison qu’on a créé un projet mobile , dit James Hearn, qui rappelle que le démantèlement des tentes en avril dernier était le dixième en 10 ans.

Des échos positifs

Avant de se lancer dans l’installation de leur œuvre publique, les deux créateurs ont d'abord contacté divers organismes actifs dans le quartier du Downtown Eastside afin de leur soumettre leur idée.

Nous voulions nous assurer que ce que nous faisions ne manquait pas de sensibilité , précise James Hearn.

Nous étions un peu inquiets de leur réaction. Mais ils ont compris notre message.

Il y a d'abord eu une petite installation à Neighborhood House, un organisme qui fournit des services et des repas aux gens du quartier.

Jack Finn et James Hearn installent leurs petites pierres tombales dans le parc adjacent à Science World.

Ils étaient nombreux à vouloir nous parler et raconter leur histoire , raconte Jack Finn.

James Hearn renchérit : Il y a un homme qui est entré dans la salle et qui, en voyant notre installation, a dit : "Ouais, c’est en plein ça!”

Une installation qui pique la curiosité

Après chaque installation, James Hearn et Jack Finn prennent plaisir à s'asseoir non loin pour observer la réaction des gens et parfois même engager une conversation.

Dès la première installation, qui a eu lieu, au début de juillet dans le Village olympique, cela a suscité beaucoup d'intérêt chez les passants, dit Jack Finn. C’était chouette de voir les gens s'intéresser à notre création.

Jack Finn précise que le petit panneau installé sur le terrain fournit des informations aux curieux qui sont invités à scanner le code QR qui s'y trouve.

On donne des idées sur le genre de gestes à poser , explique-t-il.

Un passant prénommé Aaron a réagi à l’installation dans un parc au nord de Science World.

L'installation « Nowhere Left to Rest » dans le parc adjacent à Science World.

Ce n'est pas seulement un problème lié au Downtown Eastside. C'est un problème à l'échelle de la ville, dit-il. Je suis né à Vancouver. Et j'ai presque dû quitter la ville, parce que je n'avais pas les moyens de me payer un logement.

Il poursuit en disant que cette installation le fait réfléchir.

Je pense que l'art public devrait être un peu déstabilisant, qu’on soit d’accord ou non avec le propos , ajoute-t-il.

Je pense que la plupart des gens sont au courant de la situation, souligne James Hearn. On n’est pas ici pour offrir une solution ou dire qu’on a les réponses au problème.

Cette installation est là pour rappeler aux gens que plusieurs petits gestes peuvent finir par avoir un impact.

Les deux artistes, qui en sont à leur premier projet à portée sociale, comptent poursuivre les installations impromptues d’ici la fin du mois d’août et espèrent en faire par la suite une installation permanente.