Le gouvernement fédéral va financer des projets de protection des berges à Tuktoyaktuk

Le gouvernement fédéral verse 53,7 millions $ dans la protection de la communauté de Tuktoyaktuk, aux Territoires du Nord-Ouest, qui subit les effets dévastateurs de l’érosion côtière, accélérée par les changements climatiques.

La fonte du pergélisol et l’augmentation de la fréquence des tempêtes favorisent le phénomène d’érosion dans la région, qui gruge parfois jusqu’à un mètre de territoire par année sur les limites de la communauté.

Grâce à ce financement, des travaux d’enrochements seront effectués le long des zones les plus touchées par l’érosion.

Une structure de brise-lame sera aussi érigée devant l’île de Tuktoyaktuk afin de réduire l’intensité des vagues qui causent cette érosion.

L'amélioration de la protection du littoral de notre collectivité et de l'île Tuktoyaktuk permettra d'avoir beaucoup plus de temps pour se préparer à une éventuelle relocalisation ou pour se déplacer vers l'intérieur des terres, loin de la montée des eaux et du rétrécissement du littoral , a déclaré le maire de Tuktoyaktuk, Erwin Elias, par voie de communiqué.

Des améliorations seront aussi apportées aux structures de béton déjà existantes afin d’en améliorer l’efficacité et prévenir davantage de dégâts.

La communauté de Tuktoyaktuk a été érigée sur une pointe, vulnérable aux tempêtes côtières. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Pierre Longnus

L'érosion s'étend de plus en plus à Tuktoyaktuk. De nombreuses maisons ont dû être déplacées dans les dernières années.

Le gouvernement fédéral espère que ce financement va améliorer la résilience de la communauté face aux changements climatiques.