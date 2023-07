Le propriétaire de la résidence pour aînés Le Carré St-Jérôme, qui célébrait son trentième anniversaire cette année, dit être obligé de prendre cette décision en raison du faible taux d'occupation. Les 39 résidents devront ainsi être relogés.

Avec 25 % d'inoccupation, la résidence fonctionne à perte depuis plusieurs mois, révèle François Rioux, le président de l'entreprise propriétaire, Groupe Rioux.

Selon ce dernier, la population a développé une certaine aversion pour les résidences privées pour aînés (RPA) en raison des nombreux décès ayant eu lieu pendant la pandémie.

Pourtant, avec un personnel dévoué et des politiques très strictes, on n’a eu aucun décès ici, mais ça, personne ne le sait, et ça fait en sorte qu’on n’a plus de demandes, se désole-t-il.

À cela s'ajoute l'aide financière accrue de la part du gouvernement pour le maintien à domicile des aînés et les normes gouvernementales de plus en plus exigeantes pour conserver une certification. Tous ces facteurs font en sorte qu'il n'y a plus personne sur la liste d'attente, explique-t-il.

« Depuis la pandémie, les familles sont davantage préoccupées par le bien-être de leurs parents vieillissants et ont perdu confiance envers les résidences privées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises», affirme François Rioux.

On en vient à la conclusion que cette industrie-là est en train de se faire un peu tuer en partie par les gouvernements et suite à une pandémie dont personne n’est responsable , prétend M. Rioux.

Quand on a annoncé la nouvelle aux employés, ils étaient déçus, mais pas surpris , affirme-t-il.

Les employés se verront accompagnés par leur employeur pour trouver un nouvel emploi dans une résidence ou pour se réorienter, souligne le président.

Il estime que ce sera un très grand défi de reloger les 39 résidents, d'autant plus qu'il present la fermeture d'autres résidences dans la région au cours des prochains mois.

Mais on va rester professionnels jusqu’à la fin , promet-il.

François Rioux calcule que près de 500 résidences pour aînés ont fermé leurs portes depuis cinq ans au Québec.