Winnipeg relance sa lutte aux moustiques au moyen de drone

Winnipeg relance son projet pour tenter d'éradiquer les moustiques de la ville au moyen d'épandage de larvicide à l'aide d'un drone.

D'abord annoncée en 2018, l'initiative n'a finalement jamais eu lieu, indique le directeur du Service de lutte contre les insectes de Winnipeg, David Wade.

Il explique qu'à cette époque, il n'y avait aucun insecticide enregistré au Canada qui permettait de faire de l'épandage [avec un drone] .

C'est seulement l'automne dernier que trois larvicides ont été enregistrés et dont l'utilisation avec des drones a été autorisée, ajoute M. Wade.

L'objectif est de cibler les larves de moustiques avant qu'elles n'évoluent afin de réduire la population de l'insecte.

Le projet-pilote vise à tester si l'utilisation de drones aiderait à rejoindre certains habitats plus difficiles d'accès. Des données seront amassées pour comparer la situation avant et après le passage du drone et l'épandage du produit.

L'épandage se fera sur six terrains de golf de la ville, dont les parcours du parc Windsor, à Saint-Boniface, et du parc Kildonan.

Les drones voleront la nuit, ce qui empêchera de devoir fermer les clubs de golf pour faire le traitement , explique David Wade. Il indique que les terrains de golf sont un des points importants du programme de contrôle des moustiques .

Doté d'un budget de 10 000 $, le projet débutera dans les prochains jours.

Jusqu'à présent, la Ville de Winnipeg faisait de l'épandage pour tuer les larves en utilisant un hélicoptère ou avec des équipes à pied.

Notre programme maison de lutte contre les moustiques n'a pas donné les résultats aussi probants que nous l'aurions souhaité. C'est pourquoi nous allons de l'avant avec ce projet-pilote , affirme David Wade.

En 2018, Winnipeg s'était doté d'un drone. Ce dernier serait en mesure de faire de l'épandage de larvicide si la Ville décidait de suivre cette voie à la conclusion du projet-pilote.

Avec des informations d'Adam Yadaoui