Des cotes C pour la qualité de l’eau des plages du Rigolet et de la pointe Scott

Deux plages de la région obtiennent la cote C, c'est-à-dire passable, pour la qualité de leur eau de baignade, indique le programme Environnement-Plage.

Il s'agit de la plage du centre récréotouristique Le Rigolet, situé à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, et de la plage municipale de la Pointe-Scott, à Roberval. Aucune des 17 plages participantes de la région n'a été considérée comme polluée (critère D) par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

La directrice générale de la Ville de Roberval, Nathalie Samson, explique que la plage est toujours ouverte à la baignade.

Elle est passable, mais elle est adéquate à la baignade, donc déjà pour la Ville, c'est quand même un soulagement parce qu’on peut permettre à la population de se baigner à la plage de la pointe Scott. On le sait, ce sont des tests qui sont faits deux, trois fois dans l'été. Celui-là est au 17 juillet, donc la situation a déjà évolué depuis ce moment. Parce qu'on le sait, au Lac-Saint-Jean, on a les apports des grandes rivières qui font en sorte que l'eau se régénère rapidement , a-t-elle expliqué.

Ouvrir en mode plein écran André Fortin, maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Pour faire partie du programme d'échantillonnage, les plages doivent être publiques et sécuritaires, donc être surveillées par un sauveteur. Les exploitants de plages du Québec ne sont pas obligés d'adhérer au programme Environnement-Plage, comme le rappelle le maire de Métabetchouan-Lac-à-La-Croix, André Fortin.