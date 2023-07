Limite de navigation levée sur le lac Memphrémagog

Alors que le niveau du Lac Memphrémagog continue de diminuer, la Ville de Magog se débarrasse de ses inondations mineures, passant au seuil de surveillance.

Au moment d’écrire ces lignes, le niveau du lac atteint les 208,20 m. En temps normal, à cette période de l’année, le niveau du lac se situe plutôt à 207,75 m. L’Organisation municipale de sécurité civile de Magog (OMSCM) poursuit donc sa mobilisation jusqu’au retour à la normale.

Depuis le 11 juillet, toutes les directions de la ville de Magog sont mobilisées. Les gens travaillent très fort. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on souhaite, c'est revenir le plus rapidement possible à la normale. On n'a pas toujours été chanceux avec dame Nature qui, encore hier, par exemple, nous a envoyé des quantités importantes de pluie , souligne la mairesse de Magog, Nathalie Pelletier.

Le débit d’évacuation du barrage Memphrémagog est toujours de 195 m3 par seconde, ce qui permet de continuer l’évacuation en continu de l’eau. L’objectif est de diminuer davantage le niveau de l’eau pour que le lac Memphrémagog ne soit plus sous surveillance.

Plusieurs ouvertures

Le niveau du lac étant assez bas, la recommandation de limiter au maximum la navigation est levée par la Ville. Cependant, il est demandé de réduire la vitesse des embarcations nautiques et de maintenir une distance de 200 m avec des rives afin d’éviter la création de vagues qui pourraient endommager les berges.

Les rampes de mise à l'eau de Georgeville et de Standead sont également ouvertes à tous les citoyens qui ont leur certificat de lavage ou d’usager, et ce, gratuitement. Cette offre sera offerte jusqu'à la réouverture de la rampe municipale de Magog.

Le bâtiment de la capitainerie ainsi que la station de lavage, tous deux sur la rue Hatley, ouvrent à compter de vendredi.

Le corridor de nage est également rouvert, tout comme la plage de l’Ouest. Au maximum, 25 personnes pourront se baigner à la fois. La plage des Cantons demeure ouverte.

Le tronçon de la piste cyclable de la Montagnarde qui a été immergé, entre la rue Belvédère et la rampe de mise à l'eau, est de nouveau accessible. La présence d’eau sur la chaussée peut cependant rendre la surface glissante.

Pas totalement réglé

Malgré la recommandation de limite de la navigation levée sur le lac Memphrémagog, la navigation reste proscrite dans la rivière Magog entre l'île Charest et la rampe de mise à l'eau en raison du fort courant.

La rampe de mise à l'eau de la rue Hatley est également fermée et l’accès aux embarcations nautiques et aux quais qui se trouvent dans la rivière Magog est interdit. Étant donné les pluies abondantes d’hier et une météo incertaine des prochains jours, nous ne sommes pas en mesure d’ouvrir la rampe de mise à l'eau en assurant une navigation sécuritaire , explique la mairesse de Magog dans une vidéo publiée sur la page Facebook de la ville.

La Ville espère pouvoir permettre l’accès à la rivière Magog au début du mois d’août.