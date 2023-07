Ce n’est pas un secret : les vacances coûtent cher. Pour bien boire sans déséquilibrer le budget, ces quatre bouteilles seront un succès.

Bodegas Volver Actea 2022 | Code SAQ : 14396659 | 12,90 $

Vive le rosé

Même si le rosé est bon toute l’année, la majorité des bouteilles sont bues en été. Celle-ci accompagnera autant les brochettes de poulet que le poisson. Élaborée dans le centre de l’Espagne, la cuvée Actea contient uniquement du tempranillo. Sa couleur est pâle et son bouquet est très expressif. On y retrouve des parfums de fleurs et de fruits rouges gorgés du soleil d’Espagne. Sa bouche fruitée et gourmande est persistante pour le prix. Autre atout, le vin est certifié biologique.

Los Molinos Valdepenas 2022 | Code SAQ 15141279 | 9,05 $

Soif de fraicheur

Difficile de croire que ce blanc d’Espagne coûte moins de 10$. Ses arômes de pomme, de citron vert et de fleurs remplissent le verre. Son attaque croquante et juteuse est rafraichissante. Le tout est sec et délicieux. La grande maison Felix Solis possède de grandes installations et de nombreux hectares, ce qui permet d’amortir les coûts. De plus, elle utilise la variété de raisin la plus plantée dans le monde : l’airén. Ce cépage représente le tiers des vignes d’Espagne. Assemblé avec le verdejo, il donne un résultat simple, efficace et surtout, abordable.

A.A. Badenhorst The Curator 2022 | Code SAQ 12889126 | 14,60 $

Alternative au pur chardonnay

Pour accompagner les pâtes aux fruits de mer, le maïs ou encore le poulet grillé, ce blanc sud-africain n’aura pas son pareil. Il est élaboré par le vigneron Adi Badenhorst, un pilier de la relance de la viticulture du pays arc-en-ciel. Pour diminuer les coûts de production, ce vin est élaboré grâce à de l’achat de raisins. Il réunit plusieurs variétés dont le chenin blanc, le viognier et le chardonnay. Dans le verre, on sent les fruits mûrs, la poire, la pêche et l’abricot. Il est généreux et ensoleillé.

Bodegas Borsao Viña Borgia Garnacha 2021 | Code SAQ 14955609 | 15,10 $

Vin de fête

Le grenache est une variété de raisin originaire d’Espagne. Or, ce n’est pas étonnant qu’il ait pris racines dans plusieurs autres régions viticoles dans le monde : il est polyvalent. Dans cette cuvée élaborée tout près de la Rioja, en Espagne, le grenache montre son côté éclatant de fruits rouges, juteux et élégant. On perçoit également des notes de violette et de poivre qui apportent de la complexité. Idéal avec une salade de bœuf grillé.