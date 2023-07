De Regina à Yellowknife, voyage gourmand d’un jeune diplômé autochtone

Récemment diplômé de l’école secondaire Scott Collegiate de Regina, Phoenix Isnana a été invité par la renommée cheffe métisse Jenni Lessardau à participer au Festival culinaire des Territoires du Nord-Ouest. Lors de l'événement, iel aura la chance de cuisiner aux côtés d'autres chefs reconnus de la scène culinaire canadienne.

Le pronom iel, formé à partir des pronoms il et elle, est employé dans ce texte afin de refléter l’identité de genre de Phoenix Isnana. Nous avons dû faire un choix pour les accords des adjectifs et des participes passés. Nous avons opté pour le masculin partout uniquement par souci d'uniformité.

La relation gastronomique entre Phoenix Isnana et Jenni Lessard a débuté en mars dernier lorsque la cheffe réputée l'a emmené, iel et un groupe, à la Conférence sur le tourisme autochtone organisée à Winnipeg. Là-bas, le Réginois a eu l’occasion de collaborer avec 11 chefs cuisiniers venus de diverses régions de l'Amérique du Nord.

Ouvrir en mode plein écran La cheffe Jenni Lessard (deuxième à partir de la gauche) et Phoenix Isnana (à droite) avec d'autres participants lors de la Conférence internationale sur le tourisme autochtone qui s'est tenue à Winnipeg. Photo : Instagram / Mamawi Cafe

Travailler avec la cheffe Jenni Lessard m'a appris à ne pas être aussi fermé d'esprit , affirme le jeune bispirituel de 18 ans, originaire des Premières Nations Saulteaux et Dakota. La façon dont je vois la nourriture maintenant, c'est comme une pièce de casse-tête. Les différents ingrédients sont les différentes pièces et lorsqu'on les assemble, on obtient une image magnifique.

Je considère la nourriture et sa préparation comme un art à part entière. C'est ma façon de montrer mes émotions, mes sentiments ou mon histoire.

Depuis son jeune âge, iel se souvient de ses tantes qui préparaient des festins pour la famille et leur communauté. Une tradition que le jeune diplômé aspire à préserver.

Au secondaire, je voulais continuer à mettre de bonnes énergies dans la nourriture et à la partager avec un public plus large, au-delà de ma famille ou de mes amis proches , explique Phoenix Isnana.

Cuisiner pour se développer

L’ancienne responsable du programme de tourisme alimentaire et d'hôtellerie à l’école secondaire Scott Collegiate, Kelley Christopherson, explique que ce programme permet aux étudiants d'acquérir une autonomie en cuisine et d'approfondir leur connaissance des différentes cultures culinaires.

Je pense que le programme a vraiment ouvert des portes aux élèves et leur a montré ce qu'il y a en dehors du quartier North Central, de Regina et du Canada , explique Mme Christopherson.

Je vois des élèves qui arrivent en 10e année. Lorsqu'ils sont rendus en 12e année, ils savent ce qu'ils veulent. Ils ont confiance en eux, ils ont des compétences et ils ont la volonté de faire quelque chose après le secondaire , se réjouit-elle.

Ouvrir en mode plein écran De gauche à droite : l'ancienne responsable du programme de tourisme alimentaire et d'hôtellerie à l’école secondaire Scott Collegiate, Kelley Christopherson, la cheffe Jenni Lessard et Phoenix Isnana. Photo : Instagram / Mamawi Cafe

Pour le moment, Phoenix Isnana nourrit le désir de voyager, d'explorer diverses cultures à travers la gastronomie et d'acquérir des compétences dans la préparation de nombreux plats issus de différentes régions du monde.

À l'école, on m'a fait découvrir ces différentes cultures , confie-t-iel. Je voulais être cette personne autochtone et bispirituelle qui s'intéresse aux différents arts, qui essaie de nouvelles choses et qui explore.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti