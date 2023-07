La centaine de feux de forêt qui ont ravagé une partie de l’Alberta en mai ont causé la plus forte baisse de production de pétrole et de gaz depuis la pandémie, selon Statistique Canada.

Les données publiées vendredi montrent que le secteur énergétique dans son ensemble a reculé de 2,1 % en mai.

Il s’agit de la première baisse enregistrée en cinq mois et de la plus prononcée depuis août 2020 , a indiqué l’agence statistique.

Les feux de forêt ont spécifiquement touché la production de pétrole conventionnel et de gaz naturel, qui a diminué de 6,6 % en mai.

C’est un impact assez significatif , note l’économiste en chef de la banque ATB, Mark Parsons. La bonne nouvelle, c’est un impact majoritairement temporaire et on s’attend à ce que la production de pétrole et de gaz reparte dans les mois suivants.

Reprise rapide anticipée

Au moins une douzaine d’entreprises ont dû interrompre leur production dans le centre ouest de l’Alberta alors que la province faisait face à une centaine de feux actifs simultanément.

La plupart des entreprises ont toutefois repris le cours normal de leurs activités en juin et n’ont pas noté de dommages permanents. Statistique Canada note que selon ses estimations anticipées pour juin, la hausse observée dans l'extraction de pétrole et de gaz a partiellement contrebalancé la baisse enregistrée le mois précédent .

Quelques sociétés d’extraction de pétrole et de gaz, comme Whitecap Resources et Cenovus, ont cependant revu à la baisse leurs prévisions de production pour l’année. La pétrolière Baytex planifie également des interruptions tout l’été et jusqu’à l’automne.

L’économiste principal à l'établissement financier Alberta Central, Charles St-Arnaud, doute que les interruptions de production aient une conséquence importante sur les finances de ces entreprises : On sait que le secteur pétrolier a été extrêmement profitable dans les dernières années. On peut donc s’attendre à ce que les pétrolières aient un certain coussin pour absorber un choc temporaire de cette magnitude.

Léger impact sur l’économie albertaine

L’impact est également faible par rapport aux effets que le feu de Fort McMurray avait eus, rappelle-t-il. En mai 2016, l’activité du secteur énergétique avait diminué de 15 %, causant une baisse de la croissance économique de l’Alberta d’un demi-point de pourcentage.

Le feu de Fort McMurray avait alors interrompu les activités d’exploitation de sables bitumineux qui représentent plus de 80 % de la production pétrolière de l’Alberta.

C’est un choc négatif, mais ce n’est rien en comparaison avec ce qu’on a vu dans le passé.

L’économiste Mark Parsons estime toutefois que ce recul du secteur énergétique se reflétera dans la croissance de la province, étant donné la place de l’industrie dans l’économie albertaine.

Le pétrole et le gaz sont un tel contributeur à l’économie et en particulier aux exportations. L’année dernière, 77 % de nos exportations venaient du secteur énergétique , souligne-t-il.