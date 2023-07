Les urgences de Kitimat ont fermé deux fois en juillet

Le seul hôpital de Kitimat, sur la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique, a dû fermer ses urgences à deux reprises en juillet, ce qui inquiète les habitants de cette ville industrielle qui abrite une importante aluminerie.

L’une des plus grandes industries en Amérique du Nord est à côté de notre ville, où [la régie de santé] prétend avoir un hôpital. Mais elle n’a aucun médecin , se lamente Dylan Pollock, 30 ans, un résident de Kitimat et employé du groupe minier Rio Tinto.

Il a lancé une pétition qui a déjà recueilli plus de 1100 signatures, dans cette communauté de 8200 habitants.

Les urgences ont fermé du 20 au 21 juillet de 19 h à 8 h ainsi que dans la nuit du 13 au 14 juillet.

Selon la Régie de santé du nord, ces interruptions sont dues à sa décision de transférer le médecin des urgences de l'Hôpital général de Kitimat à l'hôpital de Terrace, environ 50 kilomètres plus loin.

La régie ajoute que tout est fait pour éviter les interruptions de service des urgences dans le nord, que ce soit à cause d’un manque de médecins ou de personnel infirmier.

Les fermetures des urgences ne sont qu’un dernier recours, lorsqu’il n’y a aucune autre option , écrit la régie de santé dans un courriel.

La pétition de Dylan Pollock demande que l'hôpital de Kitimat reste ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Ouvrir en mode plein écran La fermeture des urgences à Kitimat a été nécessitée lorsque le médecin de l'endroit à été dépêché à Terrace, une autre ville, à une soixantaine de kilomètres. Photo : Radio-Canada

On est en bonne santé. Ça va bien, mais mon Dieu, s'il arrive quoi que ce soit, que fait-on? s'inquiète Manon Daigle, une résidente de Kitimat qui partage ses préoccupations.

On a toujours cru, peut être à tort qu’on avait un très bon service à Kitimat , ajoute Louis Laganière, le conjoint de Mme Daigle. Je continue à le croire. Par contre, si on commence à perdre du personnel, on sait qu'il est très difficile partout de recruter du personnel. Là, ça peut devenir inquiétant.

Le député provincial pour la région de Skeena, Ellis Ross, affirme que les résidents craignent la perte de leur service d’urgence depuis longtemps. Il ajoute que de nombreux travailleurs de santé quittent l’hôpital à cause de l’atmosphère de travail : Les travailleurs de santé […] disent qu’il existe une toxicité dans le milieu de travail et je les vois partir vers les centres urbains.

La situation de Kitimat n'est pas unique

Kitimat n’est pas la seule municipalité à souffrir de fermeture de ses urgences. D'autres villes en Colombie-Britannique ont connu des interruptions de services causées par des pénuries de personnel. Ceci est notamment le cas à Merritt, mais aussi à Saanich sur l'île de Vancouver, où les urgences seront fermées de 22 h jusqu’à 7 h, tous les soirs au moins jusqu'au 4 septembre.

Une analyse de CBC des fermetures des urgences l’an dernier a déterminé qu’elles ont touché 13 hôpitaux en milieu rural de la province pour une durée totale équivalente à quatre mois en 2022. Le gouvernement a attribué les fermetures à des pénuries de personnel, causées par des absences de maladies et des problèmes de rétention plus profonds.

