Des agents de la paix bientôt armés de carabines au Nouveau-Brunswick

Le port de pistolets à impulsion électrique de type Taser et de carabines sera désormais permis pour certains agents de la paix travaillant pour le ministère de la Justice et de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick.

Ces outils seront notamment mis à la disposition d’agents responsables de faire appliquer les lois provinciales et fédérales relatives aux poissons, à la faune, à l’environnement, aux ressources naturelles ainsi que ceux qui participent à des opérations liées aux produits illégaux du cannabis, du tabac et certaines infractions liées aux stupéfiants et aux armes à feu.

Une formation sera exigée avant que les agents aient accès à ces armes.

Le ministère souhaite également doter les agents de caméras corporelles.

L’initiative devrait coûter environ 1,35 million de dollars à la province.

Kris Austin, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, souhaite mieux protéger les agents de la paix de son ministère. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

D’après le ministre de la Justice et de la Sécurité publique Kris Austin, cette mesure vise à accroître la sécurité des agents qui collaborent de plus avec la GRC dans le cadre de leur travail.

Nous voulons nous assurer qu’ils disposent des outils dont ils ont besoin pour répondre aux menaces qui pourraient survenir dans le cadre de leurs nouvelles fonctions.

Il s'agit d'une mesure préventive, selon le ministre, afin d'éviter le pire scénario .

Puisque de plus en plus d’armes illégales puissantes sont confisquées par les forces de l’ordre dans la province, les nouveaux outils mis à la disposition des agents permettront de mieux les protéger, ajoute-t-il.

M. Austin n’exclut pas que cette initiative puisse jeter les bases pour la mise sur pied d’une force policière provinciale.

Une approche qui soulève des questions

Pour Jean Sauvageau, criminologue à l’Université Saint-Thomas à Fredericton, on en sait trop peu sur les motifs ayant justifié les nouvelles mesures. Les explications offertes par le ministère soulèvent de nombreuses questions.

Il y a des choses à clarifier sur les responsabilités et le statut de ces agents , s’inquiète-t-il.

Dans un communiqué publié jeudi, le ministère indique également que le rendement des agents du ministère de la Justice et de la Sécurité publique au cours des trois dernières années a été impressionnant, et il a permis de démontrer que les agents peuvent en faire davantage pour aider la police.

À mon avis, ce n’est pas une justification pour le port de carabines et de Tasers, ça prend plus que ça , lance Jean Sauvageau. Il y a peut-être des pressions à l’interne, les agents demandent possiblement ces outils étant donné le genre d’opération dans lequel ils sont impliqués depuis quelques années.

Le Syndicat du Nouveau-Brunswick (SNB), qui représente les agents touchés par cette nouvelle mesure, accueille pour sa part favorablement les changements.

La sécurité de nos membres est très importante , a indiqué Susie Proulx-Daigle, présidente du SNB , dans une déclaration envoyée par courriel. Nous sommes convaincus que ces changements, ainsi que la formation et les tests qui les accompagnent, y contribueront.

Avec des informations de Bobbi-Jean MacKinnon de CBC