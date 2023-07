Un psychiatre de Saskatoon aurait fraudé le gouvernement provincial pour plus de 90 000 $

Un psychiatre de Saskatoon est accusé de fraude, puisqu'il aurait faussement facturé plus de 90 000 $ à un organisme gouvernemental, selon la police.

Dans un communiqué publié vendredi, le Service de police de Saskatoon affirme avoir été avisé en février 2022 par le Collège des médecins et des chirurgiens de la Saskatchewan d'une activité frauduleuse présumée.

La section des crimes économiques a par la suite ouvert une enquête et a découvert que l'accusé aurait facturé frauduleusement des dizaines de milliers de dollars à une agence gouvernementale.

Les factures datent d'une période entre septembre 2017 et décembre 2018, selon le communiqué de presse de la police.

La police dit que l'accusé s'est rendu plus tôt cette semaine et a été arrêté et libéré sous conditions.

L'homme est accusé de fraude de plus de 5000 $ et doit comparaître devant le tribunal provincial de Saskatoon le 28 août.