Partager des connaissances ancestrales en canot

L’organisme Lake Superior Watershed Conservancy, à Sault-Sainte-Marie, et la Nation métisse de l'Ontario proposent une nouvelle activité pour permettre de découvrir l’histoire et la culture métisses grâce à une randonnée et une promenade en canot.

Le programme profite notamment aux aînés de la région, car il donne à la fois l’occasion de partager des connaissances ancestrales, mais aussi d’être actifs.

Les connaissances historiques et les expériences de vie contemporaine des aînés métis sont une source incontournable pour les guides , affirme Joanie McGuffin, directrice générale de Lake Superior Watershed Conservancy.

C’est aussi une occasion pour eux de participer à un projet intergénérationnel qui met en lumière la communauté métisse.

Mme McGuffin souligne que le projet aide aussi l’organisme dans son rôle de protection de la nature en sensibilisant le public.

Le projet est notamment possible grâce à une subvention du programme Nouveaux horizons pour les aînés.

C’est une contribution de 25 000 $ , explique le député fédéral de Sault Ste. Marie, Terry Sheehan. Cela permet aux aînés de bouger et d’être en santé [tout en profitant d’une activité] d’apprentissage intergénérationnel.

Trois autres projets de la région de Sault-Sainte-Marie qui permettent de briser l’isolement ont reçu du financement du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

Avec les informations de Venant Nshimyumurwa