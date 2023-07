Travis Scott, Post Malone et Parazar parmi les sorties musicales de la semaine 

Un nouvel extrait pour la rappeuse montréalaise Parazar, des albums pour les artistes américains Travis Scott et Post Malone, et un nouveau titre pour Salebarbes... Voici un tour d’horizon des sorties musicales de la semaine.

EDM (Entre deux mondes), de Parazar

La Révélation Radio-Canada 2023-2024 Parazar a dévoilé vendredi EDM (Entre deux mondes), premier avant-goût de son deuxième microalbum, à paraître à l’automne sous l’étiquette Bravo Musique.

Sa première offrande, C’est live (2021), s’est démarquée avec son rap teinté de house et de sonorités raï qui évoquent les origines algériennes de l’artiste. La rappeuse, qui a fait ses débuts sur YouTube et aux auditions de l’émission La fin des faibles, s’impose depuis peu sur la scène musicale avec une confiance à tout casser.

Elle s’est illustrée cet été en première partie du trio de hip-hop californien Cypress Hill au Festival d’été de Québec. Elle jouera également à Osheaga le 4 août.

Utopia, de Travis Scott

Le rappeur américain Travis Scott n’est pas connu pour cacher ses ambitions. Son nouvel album, Utopia, sorti vendredi, devait être dévoilé devant les pyramides de Gizeh avant que Live Nation Middle East annule l’événement, évoquant des problèmes de production complexes .

Plusieurs médias ont toutefois rapporté que c’est le syndicat des musiciens égyptiens, responsable de délivrer les permis pour ce genre d’événements, qui a interdit le concert parce qu’il allait à l’encontre de l’identité culturelle du peuple égyptien .

Utopia comprend 19 titres éclectiques et de nombreuses collaborations, notamment avec Beyoncé, Drake, Bon Iver, SZA, James Blake, 21 Savage et même l’humoriste Dave Chappelle.

Il fait suite à Astroworld, dont la popularité a été assombrie par le mouvement de foule qui a tué huit personnes pendant un concert du rappeur au festival du même nom, en novembre 2021. Il a depuis mis fin au festival créé en 2018.

En plus de sa carrière musicale, Travis Scott tente une percée au grand écran, lui qui tient le rôle principal dans le film Aggro Dr1ft du réalisateur américain Harmony Korine. Il a aussi présenté jeudi, dans quelques salles AMC aux États-Unis, son mystérieux film Circus Maximus, produit par la boîte indépendante A24.

Il a coréalisé le long métrage avec Gaspar Noé, Nicolas Winding-Refn, Harmony Korine, Valdimar Jóhannsson et Kahlil Joseph. Le film n’a toujours pas de date de sortie à l’international.

Stirer la roux, de Salebarbes

Après Tite gomme, lancée le 9 juin, Salebarbes remet la table pour son troisième album avec une nouvelle chanson au caractère festif intitulée Stirer la roux. L’expression, de l’anglais stir (remuer), signifie brasser le roux d'une recette mijotée pour ne pas qu’elle brûle, juste assez pour libérer le maximum de saveurs.

Le nouvel opus À boire deboutte, prévu pour le 30 août, fera suite à Gin à l’eau salée (2021).

Pour la création de cet album, le groupe s’est isolé pendant 6 semaines au studio B-12 et a immortalisé 11 nouvelles chansons qui regorgent de détails, de textures rétro et d’émotions brutes, bref de tous ces ingrédients qui font le caractère unique de la musique de Salebarbes , a souligné la formation de musique traditionnelle acadienne dans un communiqué.

Le groupe a des concerts prévus jusqu’en novembre 2024, un peu partout au Québec et au Nouveau-Brunswick.

Austin, de Post Malone

Très attendu, le nouvel album du rappeur et chanteur Post Malone, Austin, a été lancé vendredi. Ce cinquième opus qui porte le véritable prénom de l’artiste, né Austin Richard Post, se présente aussi comme son plus personnel, puisqu’il ne contient aucune collaboration avec d’autres artistes.

Sur ces 17 nouveaux titres, Post Malone continue de s’éloigner du rap et mise sur ses capacités vocales pour offrir un album de pure synthpop qui rappelle parfois The Weeknd. Il joue également de la guitare sur tous les titres, lui qui a commencé à composer avec cet instrument sur son dernier album, Twelve Carat Toothache (2022).

L’artiste poursuit jusqu’au 19 août sa tournée américaine If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying (si vous n’étiez pas là, je serais en train de pleurer).

Love Hallucination, de Jessy Lanza

L’artiste canadienne de musique électronique Jessy Lanza a déballé vendredi son quatrième album studio, Love Hallucination, trois ans après All The Time. Il paraît une fois de plus sous l’étiquette britannique Hyperdub, maison de plusieurs artistes d’avant-garde comme Burial, Kode 9 et Ikonika.

Le nouvel opus avait été annoncé avec une poignée de simples dont la propulsive et turbulente Don’t Leave Me Now, inspirée d’un incident où la chanteuse a presque été renversée par une voiture à Los Angeles, déclenchant chez elle une crise d’agoraphobie.

Jessy Lanza, qui est née à Hamilton en Ontario et a étudié le jazz à l’Université Concordia à Montréal, continue de faire sa marque avec sa pop sensuelle et imaginative, ainsi que son falsetto distinctif.

Avec les informations de Complex, Pitchfork et Rolling Stone