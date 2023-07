Alerte de tornade dans l’est ontarien et orages violents à Gatineau et Ottawa

Environnement Canada a publié une alerte d’orages violents pour Gatineau, Ottawa et les secteurs environnants, vendredi après-midi.

Des rafales pouvant aller jusqu’à 90 km/h pourraient secouer certains secteurs en Outaouais, comme Gatineau, Low, Wakefield, Shawville ainsi que la capitale fédérale.

Une alerte de tornade est également en vigueur du côté de l'Est ontarien.

Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes. De la grosse grêle peut endommager des biens et causer des blessures. De fortes rafales peuvent projeter des objets non fixés, endommager des bâtiments peu solides, arracher des branches d'arbres et renverser de gros véhicules , précise Environnement Canada (EC). Mettez-vous immédiatement à l'abri si un phénomène météorologique menaçant s'approche.

Ouvrir en mode plein écran Des chutes de grêle ont été observées du côté d'Aylmer. Photo : Radio-Canada / Sarah Ouellette

Des chutes de grêle ont d'ores et déjà été observées du côté d'Aylmer. Selon EC, les grêlons pourraient atteindre la taille d'une balle de baseball.

Par ailleurs, de nombreux arbres ont été arrachés par la tempête dans certains secteurs. La Ville de Gatineau a prévenu sur ses réseaux sociaux que des branches pourraient obstruer certaines rues.

Actuellement, 9090 clients d'Hydro-Québec sont privés d'électricité en Outaouais. Tous se situent dans le secteur d'Aylmer.