Trois morts sur la route 172 : deux Saguenéens et une Terre-Neuvienne

Deux des trois personnes qui ont perdu la vie jeudi soir dans une collision frontale sur la route 172 sont dans la vingtaine et originaires de Saguenay. L’autre victime est une septuagénaire de Terre-Neuve-et-Labrador qui était assise sur la banquette arrière d’une camionnette.

Les trois autres occupants de la camionnette ont été blessés, mais leur vie n’est pas en danger. Leur identité sera dévoilée plus tard.

C’est ce qu’a confirmé vendredi Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole pour la Sûreté du Québec (SQ), à propos de l’accident qui s’est produit vers 18 h à la hauteur du kilomètre 51 entre Sainte-Rose-du-Nord et Sacré-Coeur.

Les deux Saguenéens conduisaient une petite voiture qui, selon les informations colligées par la SQ , s’est retrouvée en sens inverse lors d’un dépassement dans une zone où ils sont interdits. Cette portion est située entre deux courbes. Personne d’autre ne se trouvait dans ce véhicule.

Ouvrir en mode plein écran L'accident s'est produit entre deux courbes où il est interdit de dépasser. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Des reconstitutionnistes et des enquêteurs de la SQ s’étaient rendus sur place pour déterminer les causes et circonstances de l'accident.

C'est une route qui est sinueuse, une route touristique qui longe la rivière Sainte-Marguerite. À cet effet, on doit être prudent, respecter les limites de vitesse, parce que c'est une belle occasion de regarder les paysages. Ce n'est pas un endroit où on doit faire de la vitesse et prendre des risques , a indiqué le maire de Sainte-Rose-du-Nord, Claude Riverin.

Ce secteur de la route 172 a été fermé durant une bonne partie de la nuit. Il a ouvert à nouveau vers 4 h 30 vendredi.

L'enquête policière se poursuit. Une expertise mécanique sera effectuée sur les véhicules accidentés.

Avec les informations de Béatrice Rooney et Michel Gaudreau