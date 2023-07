Le film Barbie fait recette en salle depuis sa sortie. Malgré les critiques dont elle est l’objet, il se vend deux Barbie à la seconde dans le monde. Tirés de nos archives, voici quelques reportages où nos journalistes se sont intéressés au phénomène et sont allés à la rencontre de quelques adeptes et quelques détracteurs de la célèbre poupée.

Sa vie raconte la naissance de la société de consommation et celle du féminisme qui voyait en Barbie un modèle beaucoup trop réducteur.

Barbie, de son vrai nom, Barbara Millicent Roberts, est créé en 1959 par Ruth Handler, qui la nomme ainsi en l’honneur de sa fille. L’apparence du jouet s’inspire d’une poupée allemande qui voit le jour en 1952, Bild Lilli.

La première Barbie arrive sur les rayons des magasins Simpson-Sears en 1960. Elle porte un maillot noir et blanc et a, comme premier accessoire, des lunettes de soleil. Elle est confectionnée dans un plastique dur et plein.

Elle a l’apparence d’une femme et non d’un bébé. C’est ce qui rend Barbie révolutionnaire. Elle change la façon de jouer des jeunes filles.

Avec Barbie, les fillettes ne sont plus confinées à bercer un poupon. Elles jouent à la femme plutôt qu’à la mère.

Pour certains, Barbie n’est qu’une potiche aux dimensions surréalistes. Si Barbie était réelle, elle aurait des mensurations de 38-18-34 et un indice de masse corporelle de 14,5.

Pour d’autres, elle a joué un rôle émancipateur en raison des nombreux métiers qu’elle a exercés, d’astronaute à candidate à la présidence des États-Unis en passant par médecin et pilote de course automobile.

Le 8 mars 1999, Le Point présente un reportage à l’occasion des 40 ans de Barbie.

9:45 Reportage de la journaliste Valérie Lesage à l'occasion des 40 ans de la poupée Barbie. L’émission est animée par Stéphan Bureau. Réalisation : Josée Bellemare.

La journaliste Valérie Lesage brosse un portrait de la célèbre poupée produite par la compagnie Mattel.

Dans le reportage, deux fillettes jouent à la Barbie. Elles lui inventent une vie de vedette de cinéma. Depuis 1959, la poupée Barbie n'a rien perdu de sa popularité auprès des enfants.

C’est comme si tu créais un mode imaginaire. Tu as les personnages, mais tu inventes tout au fur et à mesure. (…) Et quand tu as une poupée adulte, tu discutes des choses d’adultes.

Au cours de son histoire, la poupée a possédé de nombreux objets de luxes, comme ses voitures sport. Elle a une garde-robe à laquelle s’ajoutent 100 nouvelles tenues par année. C’est la plus grande des consommatrices.

Pour garder Barbie au sommet, Mattel n’a cessé d’enrichir la gamme de sa poupée vedette.

Barbie est une icône de la mode, tous les grands designers lui ont créé des ensembles. En 2010, le Musée national des Beaux-Arts de Québec a présenté une exposition mettant en vedette les premières tenues de poupées Barbie.

Le collectionneur et designer principal au MNBAQ, Denis Allison, a présenté quelques-uns de ses coups de cœur des années 1959 à 1966 à la journaliste Claudia Genel.

1:25 À l’occasion d’une exposition sur la poupée Barbie au Musée national des beaux-arts du Québec, la journaliste Claudia Genel s’entretient avec Denis Allison, collectionneur de Barbie et designer principal de l’exposition MNBAQ.

Comme l’explique la publicitaire Anne Darche, Barbie a toujours su récupérer dans la société américaine ce qui reflète le mieux les valeurs, les attitudes et les préoccupations du moment.

Elle fut hippie au début des années 1970 et un peu plus tard elle adopta le look disco.

Au Montréal ce soir du 4 décembre 1997, Gilles Sirois présente un reportage sur la transformation de la poupée Barbie au fil des époques.

4:50 Reportage de Gilles Sirois sur la transformation de la poupée Barbie au fil du temps. Le bulletin de nouvelles est animé par Pascale Nadeau. Journaliste : Gilles Sirois. Réalisation Lorene Biscotti.

Le visage de Barbie change radicalement en 1977 pour adopter un sourire et un maquillage à la Farrah Fawcett. C’était alors la quatrième fois que le visage de Barbie changeait.

En 1980, Mattel met sur le marché une première Barbie noire, mais ses traits demeurent caucasiens.

En 1998, certaines Barbie subissent une réduction mammaire et un élargissement de la taille.

Pour ses opposants, Barbie propose un idéal de beauté irréaliste et potentiellement dommageable pour les jeunes filles qui seraient tentées de lui ressembler.

Dans le reportage, Clare Lord, présidente d’Anorexie et boulimie Québec (ANEB) mentionne que 50% des jeunes filles de 10 ans en Amérique du Nord ont déjà suivi une diète .

Pour Pascale Navarro, ce que les féministes reprochent à Barbie, c’est que la poupée lance le message que les femmes aiment être en représentation de leur féminité. Que les femmes se définissent comme femmes d’abord par leur apparence.

Pour le collectionneur Luc Arseneault, Barbie reste un jouet.

Je pense que le problème que les gens ont avec Barbie quand ils parlent comme ça, c’est qu’ils essaient d’en faire une référence humaine. Ce ne sera jamais une humaine Barbie, c’est une poupée.

À partir de l’année 2016, Mattel a changé les proportions de sa célèbre poupée. L’entreprise revendique aujourd’hui plus de 175 modèles différents.

Mais près de 65 ans après sa création, Barbie suscite encore le débat.