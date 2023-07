De l’eau en libre-service offerte aux Baieriverains touchés par la contamination aux PFAS

Les résidents de La Baie qui sont inquiets de boire de l’eau contaminée aux composés perfluorés (PFAS) pourront s'approvisionner gratuitement à partir de vendredi en fin de journée.

Un robinet extérieur sera mis à la disposition des citoyens des secteurs Port-Alfred et Grande-Baie à l'arrière du bureau de l’arrondissement de La Baie, situé sur la rue Victoria. Puisque disposé à l’extérieur du bâtiment, il sera disponible 24 heures sur 24. Les citoyens devront toutefois apporter leurs propres contenants pour se procurer de l’eau.

Cette eau provient du réseau d'aqueduc du secteur de Bagotville, qui n'a pas été contaminé aux PFAS . La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a indiqué mercredi en entrevue à Radio-Canada que les tests provenant de ce réseau ont révélé la présence de onze nanogrammes de PFAS par litre d'eau, ce qui est en deçà de la recommandation de Santé Canada de 30 nanogrammes par litre.

Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

L’élu a rappelé que faire le plein d’eau embouteillée demeure une option pour les résidents. Vous comprendrez que ce n’est pas la recommandation de la Ville, l’eau est potable. On ne demande pas aux gens d’aller là non plus. Mais on comprend que c’est une autre alternative que celle par exemple de l’eau embouteillée de l’épicerie qui est mise à la disposition des citoyens qui voudraient un choix qui est différent , a-t-elle déclaré.

La mairesse prévoit que le service de distribution sera offert aux citoyens jusqu’en décembre. Lors d’une conférence de presse tenue le 12 juillet, Julie Dufour avait mentionné que des filtres capables d’évacuer les PFAS seraient installés d’ici janvier 2024.

La décision sur la distribution a été prise vendredi matin lors d'une séance du comité exécutif de Saguenay.

Des milliers de dollars

Selon Julie Dufour, cette opération coûtera quelques milliers de dollars à la Ville, notamment parce qu’un abri temporaire doit être construit pour protéger le point de distribution des intempéries.

Son équipe soutient toutefois avoir déjà entrepris des démarches auprès du nouveau ministre de la Défense nationale, Bill Blair, au sujet de la responsabilité de la base militaire de Bagotville dans ce dossier.

Je suis zéro inquiète jusqu'à maintenant sur les pourparlers que nous avons avec le ministère fédéral. Autant au niveau du cabinet de M. Rodriguez, du cabinet de Mme Anand. Mais déjà on a pris là contact avec le nouveau ministre ainsi que le cabinet du premier ministre, M. Trudeau. Donc une collaboration à 100 % , a-t-elle lancé.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

La mairesse est plutôt irritée par ce qu’elle considère être une récupération politique par des partis d'opposition au palier fédéral, sans les nommer. Je vous dirais même que ce qui me dérange, c'est peut-être que certains essaient de faire de la politique là-dessus. On n'est pas en campagne électorale fédérale. Je pense que tout le monde travaille pour les citoyens, donc ce que je demande même aux partis d’opposition, c’est de travailler ensemble , a-t-elle déclaré.

Le 11 juillet dernier, le Bloc québécois avait notamment organisé une conférence de presse pour demander plus de transparence dans le dossier.

Le premier ministre Justin Trudeau a déjà confirmé que le gouvernement fédéral allait assumer les frais liés à cette crise. Les travaux pourraient s'élever à plusieurs dizaines de millions de dollars.

Avec les informations de Roby St-Gelais