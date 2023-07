Des festivals ontariens en difficulté à cause de subventions insuffisantes du provincial

Faute de soutien du gouvernement ontarien, le deuxième Festival du jardin d’Ottawa ne pourra pas avoir lieu cette année. La FrancoFEST et le Festival franco-ontarien (FFO), qui ont déjà eu lieu plus tôt cet été, à Hamilton et à Ottawa, viennent tout juste d’apprendre qu’ils recevront un peu plus de la moitié des subventions espérées. Le programme provincial Expérience Ontario 2023 tarde à dévoiler la liste des événements et festivals qui pourront bénéficier d’une part de son enveloppe totale de 19,5 millions $, ce qui complique le bouclage financier dans certaines organisations.

On n’a malheureusement pas signé avec des commanditaires, ne sachant pas si l'événement allait se tenir, parce que cette subvention du gouvernement était primordiale pour la deuxième édition , explique le président de Jardins d’Ottawa, Michel Gauthier.

Ce dernier a appris jeudi que sa demande de subvention de 55 000 $ avait été refusée. Ce montant équivalait à 40 % du budget de l’événement.

Selon Michel Gauthier, le gouvernement devrait revoir le processus de gestion du programme.

Ça n'a aucun bon sens de donner une réponse, rendu au 27 juillet [...] quand on sait que la majorité des festivals ont lieu pendant l'été.

Même son de cloche au Centre francophone Hamilton, qui a organisé la FrancoFEST du 16 au 18 juin dans cette municipalité et qui a su cette semaine qu'une subvention de 22 600 $ serait accordée à son événement phare, par rapport à une demande de 40 000 $.

Julie Jardel est la directrice générale du Centre Francophone Hamilton. (Photo d'archives)

Non seulement on reçoit la réponse très tard, mais en plus [...] réajuster son budget et ses plans de contingence après l'événement, c'est encore plus difficile à faire que si c'était avant , regrette la directrice Julie Jardel.

Cette subvention, bien en dessous de ce qu'on aurait souhaité , ne touche pas directement le festival, mais fragilise plutôt l'organisme communautaire qui devra combler le manque à gagner avec ses propres revenus autonomes générés notamment avec les revenus de vente de billetterie au cours de l'année, les camps d'été , déplore-t-elle.

Face aux montants de subventions différents d’année en année, Julie Jardel souhaite qu’il y ait un peu plus de stabilité dans ces fonds destinés au tourisme. Je pense que la francophonie doit être considérée comme vraiment quelque chose à part, parce qu'il ne reste pas beaucoup de festivals qui se démarquent vraiment en Ontario, qui stimulent l'économie locale, l'intérêt des francophiles et le tourisme culturel francophone au Canada , mentionne-t-elle.

De l’argent pour le Festival franco-ontarien et la Franco-Fête

Organisés par le Groupe Simoncic, le Festival franco-ontarien d'Ottawa, la Franco-Fête de Toronto et le Festival de la Curd de Saint-Albert reçoivent respectivement 60 000 $, 44 400 $ et 55 000 $. Pour ce qui est du FFO , la demande initiale était de 100 000 $.

On est très heureux de la réponse du ministère pour nos trois festivals. On avait demandé plus que ce qui a été accordé, mais c'est dans l'ordre de nos attentes. Je pense que les résultats sont très bons , soutient de son côté le président de l’organisme, Daniel Simoncic.

Le Festival franco-ontarien (FFO) s'est déroulé du 16 au 18 juin à Ottawa. (Photo d'archives)

Ce dernier reconnaît qu’il y a eu un retard dans l'octroi des subventions.

Ce retard pourrait s’expliquer notamment par la date butoir des candidatures fixée par Experience Ontario 2023 au 28 avril dernier, pour des événements devant se tenir entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024.

Dans une déclaration écrite transmise à Radio-Canada, le gouvernement de l’Ontario indique [s’efforcer] de notifier les bénéficiaires retenus par le programme Expérience Ontario 2023. Quelque 282 festivals et événements à travers la province devraient ainsi se répartir l’enveloppe globale de 19,5 millions de dollars.

Ce programme de subventions provincial existait auparavant sous différentes appellations, dont Fêtons l'Ontario jusqu'en 2020, puis Programme de reprise pour les festivals et les événements de 2021 à 2022, avant de devenir Expérience Ontario en 2023.