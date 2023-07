Lac La Biche : arrestation et mise en accusation d’un homme armé qui était en fuite

La Gendarmerie royale du Canada en Alberta annonce l’arrestation et la mise en accusation d’un homme armé qui menaçait la quiétude des résidents de Lac La Biche, et plus spécifiquement ceux de la communauté métisse de Kikino, au nord-est d'Edmonton.

L’homme de 39 ans arrêté jeudi faisait l’objet d’un avis de recherche. Il est sous le coup de nombreux chefs d’accusation, dont 1 pour agression armée, 5 pour avoir proféré des menaces et 2 pour avoir résisté à son arrestation.

Il est également accusé de méfait, de trouble de l'ordre public, de défaut de se conformer à une ordonnance de mise en liberté, et de défaut de se conformer à une période de probation.

Après une audience de mise en liberté provisoire, l’homme a été placé en détention provisoire et devra comparaître devant la Cour de justice de l'Alberta le 31 juillet 2023.