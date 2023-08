Le Protecteur du citoyen soulève d'importantes lacunes quant à l'application des mesures de contrôle à l'hôpital de Maria. Ces mesures de dernier recours, qui permettent d'isoler ou d'attacher un patient, doivent être utilisées de façon exceptionnelle. Or, elles ont été utilisées de façon systématique à l'égard d'un patient, notamment pour pallier le manque de personnel.

Depuis deux ans, Michel Audet voit régulièrement son frère attaché à son lit d'hôpital ou enfermé dans un local de l'unité de psychiatrie.

Le frère de M. Audet, dont Radio-Canada a choisi de taire le prénom, souffre de problèmes de santé mentale, mais la source de ses maux n’a jamais été clairement diagnostiquée.

Au printemps 2021, le département de psychiatrie de l'hôpital de Maria est devenu son milieu de vie quasi permanent à la suite de la fermeture de la famille d'accueil où il logeait.

Depuis son hospitalisation, mon frère a commencé à faire des actions qu’il n’avait jamais faites de sa vie , note Michel Audet. Il a commencé à avoir des problèmes de comportement, c’est-à-dire de l’agressivité, de l’impulsivité, du langage excessif, de la violence au niveau de ses gestes.

Qu'est-ce qu'une mesure de contrôle? Isolement

Contention (restreindre la liberté de mouvement)

Injection de substances chimiques

Pour le maîtriser, le personnel de l’hôpital s’est mis à utiliser des méthodes de contrôle.

À son arrivée à l’hôpital, la contention a commencé. De la contention très régulière, ça veut dire quotidienne : [attaché] aux deux pieds, aux deux bras, des fois même à la ceinture.

Michel Audet croyait que la situation serait temporaire et qu’un plan d’intervention serait mis à place pour réhabiliter son frère qui, dans le passé, conduisait et occupait un emploi.

Deux ans plus tard, la situation perdure, au point où Michel Audet s'est adressé à deux reprises à la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie ainsi qu’au Protecteur du citoyen pour dénoncer les traitements subis par son frère.

Ouvrir en mode plein écran Michel Audet dénonce un recours abusif aux mesures de contrôle auprès de son frère et une prise en charge inadéquate de celui-ci à l'hôpital de Maria. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Une utilisation systématique de mesures exceptionnelles

La Loi sur la santé et les services sociaux stipule que les mesures de contrôle peuvent seulement être utilisées pour empêcher une personne de se blesser ou de blesser autrui.

Les mesures d’isolement et de contention, par leur nature même, sont fortement attentatoires aux droits fondamentaux des patients. Ce sont des mesures qui doivent avoir qu’une utilisation minimale et exceptionnelle , explique Me Patrick Martin-Ménard, avocat spécialisé en responsabilité médicale.

L’avocat souligne que l’utilisation des mesures de contrôle doit être limitée le plus possible dans le temps et n’être envisagée qu’en dernier recours, lorsque toutes les solutions de remplacement ont été appliquées et évaluées.

Ouvrir en mode plein écran L'avocat Patrick Martin-Ménard souligne que les mesures de contrôle doivent être utilisées en dernier recours, de façon minimale et exceptionnelle. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Dans un rapport déposé le 7 juillet et dont Radio-Canada a obtenu copie, le Protecteur du citoyen note que l'examen du dossier médical du frère de Michel Audet démontre que des mesures de contrôle ont été utilisées sur une base quotidienne entre octobre 2022 et mai 2023.

Publicité

Le Protecteur du citoyen observe que ces mesures sont appliquées régulièrement en raison d'un manque de main-d’œuvre et non en raison d'un risque de lésion.

Le Protecteur note que le patient a été mis en isolement chaque soir jusqu'à sa douche le lendemain matin, dans les environs de 7 h . [Cette] pratique pratique systématique a davantage une visée administrative que clinique en raison de la restriction de personnel lors de ce quart de travail , peut-on lire dans son rapport.

Àun moment donné, j’ai reçu un coup de téléphone un vendredi soir d’un psychiatre pour me dire que mon frère sera enfermé dans sa chambre pour la fin de semaine, 24 heures sur 24, considérant le manque de personnel , raconte Michel Audet.

Est-ce que c’est de bon usage d’attacher quelqu’un parce qu'il manque d’employés? Poser la question, c’est y répondre : non! C’est inconcevable, ça ne se peut pas, en 2023, de faire ça à un individu, c’est ignoble, c’est inadmissible.

Le Protecteur du citoyen note aussi que le patient a été mis en isolement dans un but punitif, ce qui est contraire au protocole d'application des mesures de contrôle.

Ouvrir en mode plein écran Le Protecteur du citoyen rapporte qu'il est écrit dans une note infirmière datée du 10 avril 2023 que le frère de Michel Audet a été mis en isolement «en conséquence au geste commis envers le préposé aux bénéficiaires». La note ne démontre pas que cette mesure d'isolement est en lien avec un risque de lésion. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Hispanolistic

Par ailleurs, le Protecteur du citoyen affirme que la tenue de dossier lors de l’utilisation de l’isolement ou de la contention laisse grandement à désirer , car les notes médicales ne permettent pas de déterminer le type de mesures de contrôle utilisé, la durée de celles-ci et si elles ont bel et bien été appliquées en dernier recours.

[Je] considère que l'établissement n'a pas fourni des efforts continus, de manière proactive, pour améliorer la situation [du frère de Michel Audet] et tout cela a nécessairement épuisé l’équipe soignante en place.

De plus, le Protecteur s’explique mal la raison pour laquelle de nombreuses démarches ont tardé à être mises en place, dont la révision du plan d’intervention du patient et l’organisation d’activités à l’extérieur des murs de l’hôpital.

Dix recommandations... et de possibles recours judiciaires

Dans son rapport de 14 pages, le Protecteur du citoyen formule 10 recommandations à l'Hôpital de Maria, toutes assorties d’une date butoir de mise en œuvre.

Quelques recommandations du Protecteur du citoyen Mettre fin immédiatement à la pratique systématique de l’isolement de nuit pour l’usager;

Rappeler au personnel de l’unité psychiatrique que les mesures de contrôle ne doivent jamais être utilisé dans un but punitif;

Prendre les moyens nécessaires afin de s’assurer que la tenue de dossier du personnel soignant respecte les normes ministérielles lors de l’application des mesures de contrôle;

Donner la formation portant sur le protocole d’application de mesures de contrôle au personnel;

Effectuer un audit des dossiers dans lesquels des mesures de contrôle ont été appliquées;

Impliquer le comité d’éthique dans le dossier du frère de Michel Audet. Source : rapport du Protecteur du citoyen du 7 juillet 2023

Ouvrir en mode plein écran Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie a refusé la demande d'entrevue de Radio-Canada dans le dossier. Seul un commentaire écrit à été fourni. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le CISSS de la Gaspésie a refusé la demande d’entrevue de Radio-Canada pour commenter le dossier.

Publicité

Par courriel, le CISSS de la Gaspésie affirme prendre très au sérieux les recommandations faites par le Protecteur du citoyen et précise que certaines d'entre elles sont déjà appliquées.

L’établissement précise également travailler conjointement avec l’Institut universitaire de santé mentale de Québec (IUSMQ) et le Service québécois d’expertise en trouble grave de comportement.

Sans vouloir personnaliser le dossier, Michel Audet appelle à un changement rapide des pratiques à l’hôpital de Maria et à une imputabilité des gestes posés.

Il faut qu’il se passe de quoi [dans le département] de santé mentale à Maria. Ce que mon frère a vécu, il ne faut plus que ça arrive. Il faut que le système change. Ce sont des individus qui font le système, il ne faut pas oublier ça.

La famille Audet n'exclut d’ailleurs pas d'intenter des recours judiciaires contre l'hôpital de Maria.

Il y a eu un manque de rigueur, il y a eu un manque de compétence, d’accompagnement, un manque de savoir, de savoir-faire et de savoir-être , croit-il.

Un transfert récent vers Québec

Quelques jours après le dépôt du rapport du Protecteur du citoyen, le 18 juillet 2023, le frère de Michel Audet a été transféré vers l’ IUSMQ afin d’obtenir une évaluation plus approfondie de son état.

À partir de ce rapport-là, magiquement, notre frère s’en va dans un service de troisième ligne, mais ce qui va en résulter, je ne le sais pas , affirme Michel Audet.

Ce dernier souligne toutefois que les gestionnaires de l'hôpital de Maria lui ont mentionné qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le dépôt du rapport du Protecteur du citoyen et l'admission de son frère à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec

La requête pour cette évaluation à l’ IUSMQ a été faite il y a huit mois, soit en novembre 2022, par un psychiatre de l’hôpital de Maria.

Pourtant, dans son premier rapport déposé le 13 décembre 2021, le Protecteur du citoyen rapportait déjà que le psychiatre actuellement au dossier considérait s’être rendu au bout de ses ressources . Dès lors, il avait recommandé de procéder dans les plus brefs délais à l’évaluation de la déficience intellectuelle de l’usager .

Michel Audet souligne qu’au moins huit psychiatres se sont transféré le dossier de son frère depuis 2021.

Ouvrir en mode plein écran Le 18 juillet 2023, soit 11 jours après le dépôt du rapport du Protecteur du citoyen, le frère de Michel Audet a finalement été admis à l'Institut universiaire en santé mentale de Québec pour une évaluation plus approfondie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Cimon Leblanc

L’admission à l’ IUSMQ , bien que saluée par la famille Audet, ne vient pas pour autant régler la situation de leur proche, car il ne s’agit pas d’un milieu de vie à long terme. L’évaluation du centre spécialisé pourrait toutefois permettre de cibler une ressource d’hébergement mieux adaptée à ses besoins.

Un retour à l’hôpital de Maria au terme de cette évaluation n'est donc pas impossible, car les milieux de vie pour ce type de clientèle sont rares et souvent engorgés.

Moi, ce que je cherche dans la démarche actuellement, c’est de permettre à mon frère de finir de beaux jours, on veut qu’il y ait une prise en charge de mon frère, explique Michel Audet.

Dans son rapport du 7 juillet 2023, le Protecteur du citoyen affirme qu’ il est évident que l’unité psychiatrique n’est pas un milieu de vie souhaitable pour [le frère de Michel Audet ] .

Catherine Blouin muette, le PQ demande des actions rapides

La députée caquiste de Bonaventure et adjointe gouvernementale au ministre de la Santé, Catherine Blouin, a refusé de commenter le dossier, référant plutôt Radio-Canada aux communications du CISSS de la Gaspésie.

De son côté, le porte-parole de Parti québécois (PQ) en matière de santé, Joël Arseneau, salue le courage et la détermination de Michel Audet dans le dossier en dénonçant du même souffle la situation inacceptable subie par son frère.

Ouvrir en mode plein écran Joël Arseneau est porte-parole du Parti québécois en matière de santé. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Je souhaite que le CISSS prenne acte du rapport, qu’il accepte de s’engager dans une procédure d’amélioration continue des soins offerts en matière de psychiatrie , affirme le député péquiste.

M. Arseneau exige que le CISSS de la Gaspésie agisse rapidement et se réjouit que le Protecteur du citoyen ait fixé une échéance pour l'application de ses dix recommandations.

Une situation trop répandue

La situation vécue par le frère de Michel Audet n’est pas un cas isolé, selon Me Patrick Martin-Ménard, qui affirme avoir vu de nombreux cas similaires dans divers hôpitaux de la province.

Le personnel médical et hospitalier est très mal formé quant à l’utilisation des mesures d’isolement et de contention et, plus largement que ça, il y a un problème de culture et de mentalité par rapport aux patients psychiatriques , croit Me Martin-Ménard.

Ouvrir en mode plein écran Le président de l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec, Claude Moreau, estime que le recours aux mesures de contrôle est banalisé. Photo : Gracieuseté de Claude Moreau

Le président de l’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec, Claude Moreau, avoue également ne pas avoir été surpris à la lecture du Protecteur du citoyen.

Il y a des problèmes au niveau des ressources, notamment de l’engorgement et des délais d’attente dans les ressources en santé mentale , souligne M. Moreau. Il y a aussi une question d’éducation, de sensibilisation du personnel sur les étages psychiatriques concernant les mesures de contrôle.

M. Moreau estime qu’il serait bénéfique que le personnel de la santé côtoie des pairs aidants qui ont déjà subi des mesures de contrôle, afin de mieux saisir la portée de ces gestes sur les usagers.