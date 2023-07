Un espace pour observer et protéger les chenilles de monarque

Le Fossilarium de Notre-Dame-du-Nord accueille depuis peu des chenilles de monarque dans une volière intérieure du musée.

L'initiative vise à protéger cette espèce en danger et à faire découvrir son cycle de vie aux visiteurs. La présence d'asclépiades autour du musée, une plante essentielle à la survie du monarque, favorise sa présence.

On a eu l’idée de les apporter à l’intérieur et de les protéger des prédateurs. En les gardant à l’intérieur, on peut donc présenter l’importance de les protéger pour notre environnement.

Ouvrir en mode plein écran Samuel Godmaire, directeur du Fossilarium de Notre-Dame-de-Nord, apportera la chenille qui se trouve sur la feuille dans la volière du musée. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Ce n’est pas la première fois que le musée conserve des papillons dans sa volière, mais c’est une première pour les monarques. Ça se rattache à notre exposition sur les insectes , précise M. Godmaire.

Actuellement, quelques chenilles peuplent la volière et certaines en sont rendues à l’étape de chrysalide, qui durera entre une et deux semaines avant d’émerger en papillon.

Pendant sa phase de croissance, la chenille prend beaucoup de poids. Je suis toujours étonné de voir la rapidité à laquelle elles grandissent! , s’exclame Samuel Godmaire.

Ouvrir en mode plein écran Les femelles pondent des œufs sur une plante haute, l’asclépiade, pour que la chenille puisse se nourrir du seul aliment qu'elle consomme. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Migration au Mexique

Les monarques seront relâchés dans moins d’une semaine, lorsqu'ils auront atteint leur stade de maturité. Ils pourront ensuite se reproduire dans les plants d’asclépiades du pourtour de la bâtisse. L’équipe du Fossilarium compte reproduire l’initiative avec ces futures chenilles.

Cette dernière génération de monarques de l’année, qui émerge vers la fin août, sera celle qui migrera pour l’hiver vers un regroupement de forêts dans le centre du Mexique.

Ces papillons ne seront pas en mode reproduction et ne développeront jamais leurs organes de reproduction. Ils seront en mode migration , indique le chargé de projet du programme Mission monarque de l'Insectarium de Montréal, Alessandro Dieni.

Ouvrir en mode plein écran Le Fossilarium de Notre-Dame-du-Nord Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Préserver l’habitat des monarques

Ceux-ci vivront environ huit mois, alors que l’espérance de vie des papillons monarques qu’on retrouve l’été au Québec se situe autour d’un mois.

Depuis les 20 ou 25 dernières années, on a constaté une chute drastique de la population d’environ 80 % , signale Alessandro Dieni.

Comme les chenilles se nourrissent exclusivement d’asclépiade, il est nécessaire de protéger ces plantes. La perte d’habitat est la cause principale du déclin des monarques. On sait qu’il y a des endroits où l'asclépiade pousse naturellement. Le but serait de ne pas perturber ces habitats , mentionne M. Dieni.

Ouvrir en mode plein écran Comme les chenilles se nourrissent exclusivement d’asclépiade, il est nécessaire de protéger ces plantes. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

L’expert invite d'ailleurs les gens à ajouter de l'asclépiade et des fleurs présentes du printemps à l’automne dans leur jardin pour offrir un buffet adapté à tous les cycles de vie du monarque.

Il espère que le statut de ce papillon passera d’espèce préoccupante à espèce en voie de disparition. Si on a un changement de statut, ça va devenir important au Canada de potentiellement protéger des sites , fait observer Alessandro Dieni, qui considère qu’il y a un manque de connaissances au sujet des monarques au Canada.