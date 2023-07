Le NPD condamne la fermeture temporaire de l’unité des soins intensifs de North Battleford

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan dénonce la fermeture temporaire de l'unité de soins intensifs de North Battleford. Dans une note interne, l'Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) indique que l'unité pourrait rester fermée jusqu'au 3 août.

Selon la note de SHA datée du 6 juillet et rendue publique par le NPD , la décision a été prise en raison de défi en matière de personnel . La note indique aussi que la fermeture temporaire pourrait être prolongée au-delà du 3 août.

Pendant la fermeture, le personnel prévu des soins intensifs travaillera à partir du service d'urgence temporaire. La télésurveillance des patients hospitalisés et les réponses de code bleu [pour réanimer les patients] resteront opérationnelles , précise la note.

Le NPD estime que cette fermeture est un autre exemple de la mauvaise gestion des soins de santé et de la communication publique du gouvernement.

Publicité

Le Parti Saskatchewanais a brisé notre système de soins de santé et fait tout ce qu'il peut pour cacher ses échecs au peuple de la Saskatchewan , a affirmé la cheffe du parti, Carla Beck, en conférence de presse jeudi.

Il s'agit de la deuxième note de service que le NPD obtient concernant les fermetures d'unités de soins intensifs ce mois-ci dans la province.

Le 12 juillet, le parti a partagé une autre note de la SHA qui indiquait la fermeture d'un lit dans les soins intensifs de l'Hôpital général de Regina du 30 juin au 5 septembre en raison de problèmes de personnel.

[Les travailleurs de la santé] sont terrifiés à l'idée que quelqu'un se présente à leur urgence, s'attendant à ce que des soins soient pour uniquement trouver un morceau de papier sur la porte d'entrée disant "Désolé, vous devez aller ailleurs" , souligne Carla Beck.

D'après le porte-parole du NPD en matière de santé rurale, Matt Love, le gouvernement doit rendre les informations sur les fermetures de salles d'urgence et les changements aux soins intensifs facilement accessibles au public.

C'est un centre de santé très important dans [la région de North Battleford] et cela va au-delà des soins intensifs. [...] Si nous ne disposons pas d'informations précises et fiables, ce sont les travailleurs du secteur de la santé qui se retrouvent à ramasser les pots cassés , explique Matt Love.

Ouvrir en mode plein écran Le ministère précise que lorsqu'une zone subit une interruption de service, les patients sont transférés ailleurs. Photo : Radio-Canada

Dans un communiqué, le gouvernement provincial reconnaît que cette fermeture est due à un défi en matière de personnel .

Publicité

La SHA agit pour remplacer ce personnel de manière appropriée et aussi rapidement que possible avant que des pauses ou des réductions soient envisagées. Cependant, les infirmières des soins intensifs sont spécialement formées et il peut être difficile de doter ces équipes en été , indique le communiqué.

Le gouvernement n'a pas indiqué si l'unité de soins intensifs de North Battleford serait de nouveau opérationnelle le 4 août. La province ajoute que lorsqu'une zone subit une interruption de service, les patients sont transférés ailleurs.

Selon le gouvernement, l'occupation des soins intensifs pour adultes est actuellement de 75 % dans toute la province.

La province souligne que le budget a aussi prévu 6 millions de dollars pour améliorer les soins intensifs. Aussi, le gouvernement indique avoir créé 250 postes permanents dans les régions rurales et éloignées de la province, dont 160 ont déjà été pourvus.

Avec les informations de Adam Hunter