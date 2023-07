Inauguration du REM : « On dépassait les voitures! »

Après sept ans d'attente, et des reports à n'en plus finir, l'heure était à la fête, vendredi, pour les artisans et usagers du Réseau express métropolitain (REM). Le premier tronçon du projet, une antenne de cinq stations sur la Rive-Sud qui relie Brossard à la Gare Centrale, a été inauguré sous l'œil ébaubi de nombreux représentants de la classe politique.

On dépassait les voitures! s'est exclamé Justin Trudeau, après avoir participé à la toute première traversée officielle, réservée aux dignitaires invités, en matinée. Le projet est à la fois bon pour l'environnement , bon pour la croissance économique et bon pour le développement de nouveaux logements , a fait valoir le premier ministre canadien.

C'était excitant , a renchéri son homologue du Québec, François Legault, qui était également à bord des trains pouvant atteindre une vitesse de 100 km/h. On se pensait, surtout dans les courbes, presque dans des manèges.

Ouvrir en mode plein écran Les premiers ministres du Canada et du Québec, Justin Trudeau (de dos, à gauche) et François Legault (au centre), ont discuté avec la mairesse de Montréal Valérie Plante lors de l'inauguration. Photo : Radio-Canada / Daniel Thomas

Plus tôt dans la journée, le premier ministre québécois y était allé d'une enthousiaste envolée à l'égard du projet : Une de mes grandes fiertés, aujourd'hui, c'est que pendant longtemps au Québec, on a beaucoup jasé, et puis on n'a pas beaucoup réalisé. Moi, je suis vraiment fier qu'on ait réussi – quand même, dans un temps record – à réaliser ce projet-là.

Ça veut dire que les Québécois sont encore capables de faire de grands projets, et ça adonne bien, parce qu'on en a encore beaucoup qui s'en viennent.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, n'a pas non plus caché sa fébrilité. Ça va changer, vraiment, la vision de comment on se déplace dans la région métropolitaine, a-t-elle souligné. Les besoins sont grands.

Mme Plante s'est dite convaincue que les usagers seront rendez-vous dans les prochaines années. If you build it, they will come , a-t-elle lancé, dans la langue de Shakespeare. Si vous le construisez, ils viendront. J'y crois énormément, à cet adage.

Étaient également sur place : Pablo Rodriguez, nouveau ministre des Transports du Canada; Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec et ministre des Transports; Charles Émond, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et Philippe Couillard, qui avait confié le projet à la Caisse en 2015-2016 alors qu'il était premier ministre québécois.

C'est un mélange de fierté et de gratitude , a confié l'ancien chef de gouvernement, dans une rare apparition publique depuis son départ de la vie politique.

Ouvrir en mode plein écran Le REM est en quelque sorte le legs politique de l'ex-premier ministre libéral Philippe Couillard. Photo : Radio-Canada / Daniel Thomas

Vers 13 h, c'était au tour des premiers passagers du grand public de tester la nouvelle ligne. Les gagnants d'un concours lancé plus tôt en juillet étaient invités à monter à bord des trains, le temps d'un aller-retour. Certains avaient fait la route depuis Sherbrooke pour pouvoir vivre ce moment.

C’était vraiment une tellement belle expérience et je pense que ça va changer la vie de beaucoup de monde , a affirmé l'un d'entre eux.

Ça fait penser un peu au métro STM , les nouveaux wagons, a remarqué un autre passager. Puis, la vue est incroyable.

Ce samedi et ce dimanche, la population pourra monter gratuitement à bord du REM . Sa mise en service officielle est prévue le lundi 31 juillet.

Ouvrir en mode plein écran Le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Charles Emond Photo : Radio-Canada / Daniel Thomas

La facture totale de ce projet pharaonique est toujours inconnue. Elle dépassera toutefois assurément le budget initial de 5 milliards de dollars. Lors des dernières estimations, en 2021, le montant atteignait déjà la barre 7 milliards.

Questionné à ce sujet, vendredi, Charles Emond de la CDPQ s'est contenté de dire qu' il y aura des excédents de coûts dans le contexte très particulier qu'on a vécu avec la pandémie et tout ça , mais n'a pas précisé lesquels.

On va revenir avec vous très rapidement , a-t-il assuré, soutenant que la performance de la CDPQ dans ce dossier était à son avis excellente comparativement à d'autres projets dans le monde .

La rentabilité de 8 % à 9 % qu'on a promise à nos déposants demeure, même avec les excédents de coûts , a-t-il affirmé.

L'antenne de 16,6 kilomètres inaugurée vendredi inclut les stations de Brossard, du Quartier, de Panama, de L'Île-des-Sœurs et de la Gare Centrale. Une sixième gare sera construite dans le Sud-Ouest.

L'ouverture de toutes les stations du réseau est prévue pour la fin de 2024, à l'exception de celle de l’aéroport Montréal-Trudeau, qui devrait être mise en service seulement en 2027.

Avec les informations de Marie-Josée Paquette-Comeau