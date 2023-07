Les cyclistes peuvent désormais utiliser un service de voiturier gratuit pour leur vélo au centre-ville de Calgary. Le service « de type vestiaire », où l’on peut stationner vélos, poussettes et trottinettes, se situe sur l'avenue Stephen, en face du Palace Theatre, depuis jeudi.

C'est comme un vestiaire, vous venez, nous mettons une étiquette sur votre vélo et nous vous donnons un ticket. C'est aussi simple que cela , indique Mark Garner, directeur de la Calgary Downtown Association.

Selon lui, ce projet pilote vise à offrir une option supplémentaire aux gens qui veulent venir au centre-ville et fait partie de la stratégie de transport actif de la Municipalité.

Les cyclistes nous ont dit qu'ils voulaient faire du vélo au centre-ville, mais qu'ils voulaient s'assurer que leur vélo était toujours là à leur retour, qu'il n'avait pas été volé lorsqu'ils se rendaient à un événement ou dans un restaurant. C'est une façon de répondre à ce problème.

Les vélos sont gardés dans une zone comprenant 200 places de stationnement ouvertes de 16 h à 23 h, mais exceptionnellement, les gens peuvent y laisser leur vélo toute la nuit.

Nous encourageons tout le monde à être ici à 23 h, mais si vous êtes au restaurant et que vous n'avez pas envie de rentrer chez vous parce que vous avez bu quelques bières ou verres de vin [votre vélo] peut passer la nuit en toute sécurité ici et être récupéré le lendemain , indique Mark Garner.

Une option plus sécuritaire

Darrel Brertton est venu au centre-ville à vélo avec sa copine. Ils se sont arrêtés pour dîner et ont décidé d’essayer le nouveau service de stationnement.

[Habituellement], je me sentais un peu mal à l'aise quand nos vélos étaient garés à l'extérieur. Je vérifiais toutes les quelques minutes pour m'assurer que personne ne les touchait ou quoi que ce soit , confie-t-il. Même si vous avez un cadenas, ce n'est peut-être pas le moyen le plus sûr.

Selon lui, un service comme celui-ci devrait bien fonctionner à Calgary, surtout pour les gens qui ont des vélos plus dispendieux. Je me sens à l'aise avec le fait de stocker [mon vélo] dans ce service , affirme-t-il, ajoutant qu’il serait même prêt à débourser un certain montant pour pouvoir y accéder.

Avec les informations de Colleen Underwood