ALBANY (NY) – Coupable. Tout d'orange vêtu, Simranjit Singh n’a pas hésité avant de reconnaître les nombreux faits énoncés par la juge américaine de la Cour fédérale du district nord de l’État de New York.

Dans ses habits de détenu, l’homme de 41 ans, lunettes noires au visage, a avoué vendredi qu'il était coupable de trafic d’êtres humains et des neuf chefs d’accusation émis contre lui par la justice américaine, avant de repartir, accompagné par les policiers, dans un centre de détention de la région.

Ce passeur d’origine indienne, comme l’avait dévoilé Radio-Canada au printemps, s’est vanté d’avoir réussi à transporter plus de 1000 personnes du Canada vers les États-Unis, sur les eaux du fleuve Saint-Laurent, en utilisant la réserve mohawk d’Akwesasne.

Cette dernière chevauche la frontière, à une centaine de kilomètres à l’ouest de Montréal. Fin mars, huit personnes, d'origines indienne et roumaine, ont péri à cet endroit en tentant d'aller aux États-Unis.

Alors qu’il résidait à Brampton, Simranjit Singh a été arrêté en juin 2022 par la police ontarienne, avant d’être extradé, en avril, aux États-Unis. Il risque désormais non seulement un minimum de cinq ans de prison, mais également une déportation vers l’Inde. Sa peine sera connue à la fin du mois de décembre.

À la fin de l’audience, l’avocat de Simranjit Singh, Lee Kindlon, a tenté de minimiser le rôle de son client, dans une entrevue accordée à Radio-Canada. Selon lui, il n’était qu’un membre d’un réseau beaucoup plus important.

Espérons qu’avec cette sentence, nous pourrons voir que son rôle dans cette grande entreprise était en réalité plutôt petit.

Jusqu’à 35 000 $ pour un passage

Arrivé au Canada en 2010, Simranjit Singh a vu sa demande d’asile être refusée quelques années plus tard. Une mesure de renvoi vers l’Inde avait été émise, mais les autorités canadiennes n’ont pas pu expulser l'homme, puisqu’il n’avait aucun document légal pour voyager.

Devant le tribunal américain, Simranjit Singh a reconnu avoir organisé, moyennant une forte rémunération, le passage de migrants indiens. Ceux-ci venaient d’Inde, avant d’arriver dans plusieurs grandes villes canadiennes, dont Montréal.

L'homme s’occupait du transport de ses compatriotes jusqu’à Cornwall, en Ontario, avant de leur permettre de prendre clandestinement une embarcation et de traverser Akwesasne. Un complice les récupérait ensuite aux États-Unis.

Selon des documents judiciaires, Singh pouvait toucher jusqu’à 35 000 $ pour ses services.

De nombreux témoins et migrants ont dénoncé les agissements de Simranjit Singh. Les autorités américaines ont également recueilli des échanges de conversations et des enregistrements vidéo, pour des passages illégaux réalisés entre mars 2020 et avril 2022.

Le gouvernement avait assez de preuves, a admis Lee Kindlon, l’avocat de l’accusé. [Simranjit Singh] voulait une résolution rapide, car je pense qu’être en prison aux États-Unis n’est pas une expérience agréable. Il regrette de s’être laissé embarquer là-dedans.