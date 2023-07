À un peu plus de deux mois des prochaines élections provinciales, le Parti libéral du Manitoba et le Nouveau Parti démocratique de la province ont présenté, vendredi, leurs plans pour « rebâtir » le système public de santé.

Lors d'une conférence de presse organisée sur le terrain du Palais législatif, le chef des libéraux, Dougald Lamont, a présenté le plan de son parti en quatre axes.

D'abord, Parti libéral du Manitoba veut miser sur la prévention, notamment en s'assurant que chaque Manitobain ait un médecin de famille.

Ouvrir en mode plein écran Dougald Lamont aimerait financer la création de nouvelles places de formation pour les médecins dans la province. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / David Lipnowski

Un changement de système vers la prévention. On sait, avec des exemples à travers le monde, que dans un système avec beaucoup de médecins de famille, les gens sont plus en santé et ils coûtent moins cher , affirme Dougald Lamont.

Publicité

Un médecin de famille peut trouver les petits problèmes et empêcher qu'ils deviennent plus gros , ajoute-t-il.

Pour réaliser cette promesse, les libéraux proposent de changer la rémunération des médecins, infirmières et autres travailleurs de la santé. Sous ce nouveau modèle, ils auraient droit à des compléments de salaire et à une rémunération flexible pour le temps et les soins supplémentaires consacrés aux patients qui en ont besoin, pour le travail en équipe et pour le travail dans des zones rurales ou éloignées.

Recruter des travailleurs de la santé formés au Manitoba

Le Parti libéral du Manitoba promet aussi de miser sur des travailleurs manitobains pour contrer la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la santé.

Dougald Lamont indique vouloir financer la création de nouvelles places de formation pour les médecins et de résidence pour les étudiants étrangers diplômés à l'Université du Manitoba. De plus, M. Lamont souhaite investir dans la construction d'un nouvel amphithéâtre d'enseignement au Centre des sciences de la santé de Winnipeg afin d'y accueillir davantage d'étudiants.

Pour s'attaquer au manque de travailleurs de la santé dans les régions rurales et éloignées de la province, les libéraux aimeraient créer un nouveau campus universitaire, à Brandon, consacré à la médecine familiale dans les régions rurales et du Nord.

Publicité

Ça va permettre de former des gens qui veulent retourner travailler en région rurale du Manitoba, qui veulent être médecin de famille, infirmière et en médecine d'urgence , affirme Dougald Lamont.

Enfin, un gouvernement dirigé par le Parti libéral collaborerait avec le Collège des médecins et l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba pour s'assurer que des Manitobains aient leurs compétences reconnues afin qu'ils puissent travailler rapidement dans le système de santé.

Le NPD promet un agrandissement du campus Bannatyne

Afin de régler la pénurie de personnel dans le système de santé, le Nouveau Parti démocratique du Manitoba (NPD) souhaite, pour sa part, agrandir le campus Bannatyne de l'Université du Manitoba afin d'y former plus de médecins et d'infirmières.

Ouvrir en mode plein écran Wab Kinew voudrait voir les travaux au campus Bannatyne s'amorcer « aussitôt que possible s'ils sont élus en octobre ». (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Prabhjot Singh Lotey

Le parti dit vouloir compenser les 300 places en soins infirmiers que les progressistes-conservateurs ont coupées au Collège Red River en 2019 , indique le chef néo-démocrate, Wab Kinew.

Cet agrandissement comprendrait notamment de la technologie pour des classes virtuelles afin de rendre les programmes plus accessibles aux étudiants des zones rurales .

Wab Kinew voudrait voir les travaux s'amorcer dès que possible si son parti est élu en octobre.

Le chef néo-démocrate ajoute vouloir écouter les infirmières afin de mettre en place un plan qui [pourra] réparer le système de la santé brisé par les progressistes-conservateurs .

Le NPD indique que des annonces concernant des mesures pour le recrutement de davantage de travailleurs de la santé seront faites au cours des prochaines semaines.

Les élections provinciales se tiendront le 3 octobre prochain.