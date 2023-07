Quand Valentin Alfano est arrivé d'Europe avec sa famille, c'était pour une aventure de trois ans.

Il avait envie d’une expérience de vie à l’étranger. Lui et sa famille ont donc atterri en Nouvelle-Écosse grâce au Conseil scolaire acadien provincial ( CSAP ), qui a recruté sa femme dans son service de garderie.

Je n’avais jamais entendu parler de L’Acadie de Chezzetcook, mais surtout, je n’avais jamais entendu parler de l'Acadie , se remémore celui qui, depuis, a fait avancer plusieurs dossiers au sein de cet organisme néo-écossais.

L'objectif, quand je suis arrivé, c'était d'une part de sécuriser les finances de l'organisme, de trouver de l'argent, puis ensuite de mettre L’Acadie de Chezzetcook sur la carte!

Ouvrir en mode plein écran Mélodie Jacquot-Paratte est la nouvelle directrice générale de L'Acadie de Chezzetcook. Elle succède à Valentin Alfano. Photo : Facebook / L'Acadie de Chezzetcook

Et il l’a fait même au sens littéral avec Le Tour acadien , un jeu de cartes à jouer, dont chaque carte comporte une image et un texte qui mettent en valeur des moments, des lieux ou des personnes importantes de chacune des communautés acadiennes représentées.

Il a aussi été là pour voir au projet de la nouvelle école des Beaux-Marais et du centre communautaire qui en fera partie. Et il a participé à l’ébauche des plans pour l’église Saint-Anselme.

L'Acadie de Chezzetcook travaille avec l'archidiocèse et également avec Patrimoine canadien et d'autres organismes financeurs pour créer son centre acadien dans l'église Saint-Anselme , dit-il. L'objectif, c'est de pouvoir sécuriser les finances de l'organisme dans le futur en en faisant un lieu de location haut de gamme.

Ouvrir en mode plein écran L'église Saint-Anselme a été désacralisée en novembre 2018. L'Acadie de Chezzetcook songe à en faire un lieu de réception. Photo : Radio-Canada / Kheira Morellon

L’ancien directeur général s’est aussi investi dans toutes sortes de projets pour faire rayonner la culture acadienne, dont deux documentaires.

Publicité

Un qui va sortir bientôt sur le chemin de fer en Nouvelle-Écosse , précise Valentin Alfano. Et un documentaire en production sur le dernier fabricant de bateaux de Pomquet.

Valentin Alfano part donc avec le sentiment du devoir accompli. L’Acadie qu’il ne connaissait pas restera maintenant gravée sur son cœur.

La relation que j'ai développée avec l'Acadie me fait vraiment quelque chose, je suis ému quand j'en parle , dit-il. Chaque fois que je regarderai mon téléphone et qu’il sera 17 h 55, eh bien, je me dirai que j'ai vécu un bout d'Acadie, puis ce chiffre a une signification pour moi et je pense que je ne l'oublierai jamais.

Nouvelle directrice

L’Acadie de Chezzetcook accueille à présent Mélodie Jacquot-Paratte, la nouvelle directrice générale.