Le Parti libéral de l’Ontario estime avoir le vent dans les voiles après avoir remporté deux élections partielles jeudi soir, dont une à Toronto. Les libéraux ont conservé leur siège dans la circonscription de Scarborough—Guildwood et ont ravi celui de Kanata—Carleton aux progressistes-conservateurs.

Les électeurs veulent envoyer le message à Doug Ford qu’ils méritent mieux et que le premier ministre devrait cesser de prendre soin de ses amis , a déclaré le chef intérimaire du parti, John Fraser.

La nouvelle députée torontoise Andrea Hazell, qui remplacera Mitzie Hunter à Queen’s Park, a décrit sa victoire et celle de sa collègue Karen McCrimmon, dans la région d’Ottawa, comme étant historiques .

Selon le chef intérimaire et les candidates victorieuses, les libéraux faisaient face à une féroce opposition dans les deux circonscriptions. À Ottawa, a déclaré John Fraser, « Doug Ford est venu plus que jamais auparavant et a amené tout son caucus, mais il ne pouvait nous battre ».

Ouvrir en mode plein écran La victoire des libérales Andrea Hazell et Karen McCrimmon dans des élections partielles donne de l'élan au Parti libéral de l'Ontario, selon son chef intérimaire, John Fraser. Photo : Radio-Canada

À Toronto, Andrea Hazell, une leader communautaire, considère qu’elle faisait face à la fois à Doug Ford, au candidat Gary Crawford et à l’ancien maire John Tory. Ce dernier, qui a aussi été chef du Parti progressiste-conservateur provincial, a fait des appels robotisés en appui à Gary Crawford, son allié pendant plusieurs années au conseil municipal.

Si la victoire était un peu surprenante dans Kanata—Carleton, elle l’était un peu moins à Scarborough—Guildwood, analyse le professeur de science politique de l’Université McMaster Peter Graefe.

C’est un château fort libéral qui a pu résister à la vague conservatrice en 2018 et 2022.

Les cinq candidats dans la course à la chefferie du parti ont prêté main-forte à la nouvelle députée libérale Andrea Hazell pendant la campagne. Elle n’a toutefois pas précisé en conférence de presse lequel elle appuierait.