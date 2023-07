Quand le plaisir des champignons sauvages mène à l’urgence

Armand Uzan a eu peur, extrêmement peur, lorsqu’il a mangé un bolet jaune à la plage d’Oka il y a quelques années. « Peur de mourir ? Ça m’a traversé l’esprit. Parce que lorsqu’on vomit comme ça, on se demande quand ça va arrêter », raconte-t-il.

Pourtant, sa passion pour les champignons remonte à plusieurs années. Quand j’étais petit, avec mon père, on était des amateurs en France , se remémore Armand Uzan. Son expérience lui a toutefois démontré que même lorsqu’on pense connaître les champignons, il faut s'en méfier.

Ouvrir en mode plein écran Des bolets jaunes dans un contenant de plastique. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Le Dr Guillaume Lacombe rencontre régulièrement des patients aux prises avec des intoxications causées par la consommation de champignons toxiques cueillis aux quatre coins de la province. Il constate que le phénomène a pris de l’ampleur depuis la pandémie de COVID-19, comme en Ontario.

On a noté une élévation du nombre d'appels et du nombre de patients qui se présentent à l’urgence

Expositions aux champignons depuis 2020 au Québec Année Nombre d'appels en lien avec une exposition Cas d'exposition ayant mené à des symptômes 2020 485 44 % 2021 526 45 % 2022 450 53 % 2023 (1er janvier au 25 juillet) 256 43 % Source : Centre antipoison du Québec

Du 1er janvier au 25 juillet 2023, le Centre antipoison du Québec a reçu 256 appels en lien avec une exposition aux champignons. Dans 43 % des cas, les gens ont développé des symptômes.

S’il y a peu de décès liés à la consommation de champignons sauvages au Québec, soit moins de cinq par année, le nombre d’amateurs de mycologie, lui, ne cesse d’augmenter.

Dans les cours d'initiation à la cueillette de champignons sauvages donnés par l'entreprise Chapeau les bois par exemple, la demande est dix fois supérieure à celle observée avant la pandémie. Les inscriptions sont passées de 50 à 500 personnes par événement.

Ouvrir en mode plein écran Céline Dufour et François-Xavier Fauck, copropriétaires de l'entreprise Chapeau les bois à Québec. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Ça a beaucoup évolué. Depuis une dizaine d'années, l'intérêt explose pour les produits forestiers. Même si on est en retard par rapport à d'autres pays, notamment asiatiques, on avance à pas de géant , remarque le copropriétaire de l'entreprise Chapeau les bois et président de l'Association pour la commercialisation des produits forestiers non ligneux (ACPFNL), François-Xavier Fauck.

Publicité

Cette popularité de la cueillette sauvage inquiète toutefois des intervenants du milieu, qui estiment qu’on ne devrait jamais manger un champignon qu’on ne connaît pas. De surcroît, les amateurs devraient toujours suivre une formation avec des experts, selon Dr Lacombe.

La cueillette des champignons peut être un passe-temps super intéressant donc je ne dis pas aux gens de ne pas le faire, mais qu’il peut y avoir des risques. Il faut vraiment s’informer et ne pas s’improviser mycologues si on ne s’y connaît pas , rappelle le toxicologue.

Selon ses observations, la plupart des champignons non comestibles vont causer des symptômes gastro-intestinaux, comme des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales et de la diarrhée. Les intoxications graves et sévères sont rares, mais peuvent engendrer des conséquences à long terme.

Attention sur les réseaux sociaux

Depuis la pandémie, les groupes d'entraide concernant la mycologie se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Or, les amateurs qui tentent de vérifier la comestibilité de leurs champignons sont nombreux et forcent les administrateurs, comme David Fortier, à constamment modérer les échanges.

Ouvrir en mode plein écran David Fortier est administrateur de plusieurs groupes d'amateurs de mycologie sur les réseaux sociaux. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

La première question que les membres vont poser sur les groupes de champignons c'est ''est-ce que ça se mange ?'' Nous on essaie de les réorienter pour que la question soit plutôt ''qu'est-ce que c'est ?'' Il y a beaucoup de débutants et souvent on retrouve n'importe quelles réponses. Il y a plus de 3 000 espèces de champignons au Québec , explique celui qui complète sa maîtrise en chimie des produits naturels à l'Université Laval.

Quant à Armand Uzan, son expérience ne l'a pas découragé à s'intéresser aux champignons sauvages. Au contraire, l'incident l'a incité à mieux s'informer. Aujourd'hui, il redécouvre la science qu'il étudiait jadis avec son père.