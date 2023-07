Des commerçants de la traverse de Lévis aimeraient que leur secteur soit plus attractif

Avec sa grande roue, ses fontaines d’eau et ses activités de toutes sortes, le Quai Paquet, aménagé à la traverse de Lévis, a tout pour plaire. Ou presque. Aux yeux de certains commerçants qui ont pignon sur rue dans le secteur, la Ville pourrait en faire plus pour stimuler l’attractivité des lieux.

Si Martin Vaillancourt, propriétaire de la microbrasserie Le Corsaire, trouve le secteur super beau , il déplore l’absence de commerces ou de services de proximité dans le coin pour servir adéquatement les visiteurs.

Y a-t-il un dépanneur pour leur vendre des bouteilles d’eau? Y a-t-il des toilettes? Y a-t-il d’autres commerces pour les accueillir?

Quand on veut attirer du monde comme ça [...], il faut quand même penser avoir les services pour les entretenir après , croit-il.

Il plaide également pour davantage d’aide aux commerces déjà implantés, comme le sien, dans le secteur de la traverse de Lévis, leur donner du gaz pour qu’ils puissent se développer.

Dans les dernières années, il a remarqué que le développement du Quai Paquet et des alentours ne s’est pas nécessairement fait en considérant les commerces existants.

Il invite maintenant les représentants de la Ville à venir sur place pour constater les besoins des entreprises qui y font des affaires. « Ce serait l’fun d’avoir une vraie consultation [...] un gros brainstorm comme ça. »

La majorité des commerces qui sont partis [notamment le Chocolato, le Barbacoa et l'El Dorado] étaient tellement écœurés qu’ils ont tiré la plug, tout simplement , lance-t-il. Il y a du monde qui s’essaie, mais on dirait que c’est très difficile.

Lors de son passage, Radio-Canada a dénombré vendredi pas moins de 8 locaux commerciaux vides à vendre ou à louer.

Les infrastructures du Quai Paquet sont venues avec plusieurs promesses de la Ville de Lévis, raconte Michaëll Deschamps-Robin, propriétaire du Café Bonté Divine de la rue Saint-Laurent.

Quand ça va mal, ils nous promettent un nouveau projet [...] et on voit la lumière au bout du tunnel, et finalement, woup! petite déception. Et là, hop! un nouveau projet! Et là tu te dis crime, ça va peut-être revenir, et ainsi de suite , se désole-t-il.

Un des éléments problématiques pour lui est le stationnement. Il y a quelques années, dit-il, il était prévu que son commerce dispose d’un certain nombre d’espaces pour que ses employés et ses clients puissent venir en voiture.

Une option qui a disparu pendant la pandémie.

Entre 3 500 et 4 000 visiteurs par jour

Pour la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Lévis, le développement du Quai Paquet est un dossier [...] qu’on suit depuis fort longtemps , soutient sa présidente-directrice générale Marie-Josée Morency.

Si elle demande aux commerçants de faire preuve de patience, elle concède néanmoins qu’ils ont le droit de s’exprimer et de dire que ça ne va pas assez vite .

Surtout qu'un litige oppose actuellement la Ville au promoteur d'un hôtel de luxe devant être construit dans le secteur. Un projet sur lequel, avec l'éventuelle remontée mécanique prévue dans le secteur, les commerçants et la Chambre de commerce fondent beaucoup d'espoirs.

En revanche, elle salue les efforts de la Ville de Lévis pour rendre le secteur attractif. Ils ont mis beaucoup d’argent pour les fontaines, l’animation, les spectacles, les festivals , note-t-elle. Les citoyens adorent cette partie du Grand-Lévis.

Questionné à cet effet, le cabinet du maire de Lévis Gilles Lehouillier a tenu à rappeler que ce sont plus de millions de dollars qui ont été investis par la Ville dans le secteur de la traverse depuis 2013.

Des investissements qui, croit-on, ont permis au Quai Paquet de devenir un lieu emblématique à Lévis et au Québec .

On estime à entre 3 500 et 4 000 le nombre quotidien de visiteurs, totalisant au bas mot 1,2 million de personnes que les commerçants du secteur ont l’opportunité de voir par année, poursuit le porte-parole du maire.

