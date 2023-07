Coastal Shell : le district scolaire francophone réclame l’intervention du gouvernement

Le président du conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud demande au gouvernement du Nouveau-Brunswick d’agir pour faire cesser les mauvaises odeurs qui émanent de l’usine Coastal Shell Products à Richibucto.

Selon Michel Côté, ces odeurs nauséabondes que doivent subir les élèves et le personnel de l’école Soleil Levant, voisine de l’usine, entravent leurs capacités d’apprentissage et de travail et nuisent à leur bien-être .

Il faut planifier les récréations selon la direction du vent, selon si les enfants pourront sortir dehors. Ce n’est pas sain, ce n’est pas un milieu d’apprentissage sain , poursuit-il au micro de l'émission La Matinale, à Radio-Canada Acadie.

Le président du conseil d'éducation du District scolaire francophone Sud, Michel Côté. (Photo d'archives)

L’usine installée depuis 2017 à Richibucto, dans la municipalité de Beaurivage, a récemment dû faire une demande de renouvellement de son permis d’exploitation. Ce dernier arrive à échéance à la fin du mois de juillet.

Dans sa requête, la société demande l'autorisation de doubler sa production. Elle fonctionnerait alors en continu. Actuellement, elle n’est en fonctionnement que la nuit, entre 20 h à 8 h.

Les activités de l'usine Coastal Shell Products à Richibucto dérange les résidents du secteur. (Photo d'archives)

De voir que l’entreprise demande à doubler sa production, c’est très inquiétant pour notre école , a expliqué Michel Côté.

C’est démoralisant. [...] On ne voit vraiment pas la nouvelle au bout du tunnel.

Il demande à l’usine d’essayer de régler les problèmes avant de regarder à une expansion .

Le président du conseil d’éducation réclame également de l’aide au gouvernement. Dans une nouvelle lettre envoyée au ministre de l’Environnement, il implore la province à intervenir d’urgence .

Au mois de mai, il avait également adressé une lettre au premier ministre. Elle est restée sans réponse.

Le DSFS assure que les premières requêtes concernant les mauvaises odeurs de l’usine et ses conséquences sur l’école datent de 2017.