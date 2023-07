Après les feux, les longicornes tourmentent l’industrie forestière

Les forêts ravagées par les feux de forêt qui font rage dans le nord du Québec depuis la fin du printemps laissent derrière eux d’excellentes conditions pour la prolifération d’un gros coléoptère, bête noire de l’industrie forestière, le longicorne noir. Les dommages causés par ses larves qui se nourrissent du bois peuvent faire baisser sa valeur commerciale, mais il y a peut-être d’autres possibilités d’usage pour ce bois.

La présence du longicorne noir en tant que tel n’est pas nécessairement problématique, c’est un insecte qui est un indigène au Québec et au Canada, c’est surtout le fait qu’il menace les possibilités de revalorisation du bois des forêts qui ont brûlé partout au pays.

Ouvrir en mode plein écran Le feu à Horsethief Creek près de Invermere, en Colombie-Britannique, la semaine du 24 juillet. Photo : Jayden Daniels

C’est un insecte qui va prendre davantage d’arbres qui sont affectés physiologiquement par des stress comme une épidémie de tordeuses d’épinette ou un feu , indique Christian Hébert, entomologiste et chercheur scientifique à Ressources naturelles Canada, à l’émission Première heure.

Il dépose ses œufs sous l’écorce. Après quelques jours des larves vont manger les tissus qui sont toujours vivants qui transportaient les éléments nutritifs , explique l'entomologiste.

Au fil de son développement, l’insecte creuse tranquillement son chemin vers le centre de l’arbre. Le cycle dure généralement deux ans, mais parfois seulement une année. Donc à la première année il peut y avoir déjà des dommages, mais les dommages les plus significatifs vont survenir à la deuxième année quand l’insecte complète son développement , souligne Christian Hébert.

Ouvrir en mode plein écran Le bran de scie au pied des arbres indique que les larves du longicorne ont déjà commencé à ravager le bois sous l'écorce brûlée. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

L’intensité des feux de cet été pourrait toutefois lui nuire. Dans des feux très sévères, habituellement, il y a moins de longicornes parce que les tissus sous-corticaux sont trop affectés et ne permettent plus le développement de l’insecte. Par contre, quand c’est léger ou modéré, c’est très favorable , précise le chercheur.

Course contre la montre

L’industrie forestière parle souvent d’une limite de quelques semaines pour récolter le bois après des feux avant qu’il ne soit trop endommagé par les insectes; or ce n’est peut-être pas aussi pressant selon l’entomologiste.

Quand on parle de trois mois, on parle des mois de juillet, août et septembre, les mois où l’insecte est actif et pénètre dans le bois, mais en automne et tout l’hiver, l’insecte entre en diapause et il n’y aura plus de développement et de progression dans le bois , explique Christian Hébert.

Ouvrir en mode plein écran Ressources naturelles Canada tente de comprendre les meilleures fenêtres d’opportunité pour récupérer le bois. Photo : Radio-Canada / Yvon Theriault

L’industrie pourrait donc profiter de l’automne et du début de l’hiver pour continuer à récolter dans les forêts brûlées. Le développement de l’insecte va seulement reprendre en mai 2024 , ajoute le chercheur.

Et, la récolte n’est qu’une première étape, tant que le bois n’est pas traité, il demeure à risque de subir plus de dommage. Si on le laisse dans la cour à bois et qu’on ne le scie pas et ne sèche pas rapidement, l’insecte continue son travail , affirme Christian Hébert.

Est-ce qu’il endommage vraiment trop le bois?

L’industrie forestière est soumise à des normes. Lorsqu’il y a plus de trous d’insectes par pied linéaire d’une pièce de bois, cette pièce-là est déclassée. Donc il y a un impact économique , relate Christian Hébert.

Par contre, il n’y a pas nécessairement plus rien à faire avec le bois lorsqu’il est affecté. Les chercheurs analysent justement à savoir à quel point il est fragilisé.

Ouvrir en mode plein écran Déjà, près d'un million d'hectares de forêts ont été touchés cette année et bien des brasiers sont toujours actifs dans l'arrière-pays. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

On ne sait pas jusqu’à quel point il y a une diminution de la résistance physique des pièces, c’est un des éléments qu’on veut étudier dans les prochains mois. Est-ce que c’est justifié qu’on déclasse le bois et si oui à partir de quand ? , s'interroge le chercheur de Ressources naturelles Canada.

Et, le bois qui est trop endommagé pourrait aussi être revalorisé par exemple en le transformant en pâte, granules ou biocarburant.

Il y a d’autres filières énergétiques qui peuvent être explorées en rapport avec cette ressource-là qui est subitement et très abondamment disponible , remarque Christian Hébert.

Avec les informations d’Anne-Sophie Roy et Pierre-Alexandre Bolduc