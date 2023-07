Le 40e Festival en chanson de Petite-Vallée prend son envol

La 40e édition du Festival en chanson de Petite-Vallée s'amorce vendredi avec un spectacle hommage aux artistes Florent Vollant et Richard Séguin.

Il s'agit de la première année où un artiste autochtone, Florent Vollant, est à l'honneur comme artiste passeur.

C'est historique pour moi. C'est historique pour les gens de chez nous. C'est la première fois que ça arrive et c'est un bel endroit pour vivre une première, ici à Petite-Vallée, lance l'auteur-compositeur-interprète innu.

Ouvrir en mode plein écran L'auteur-compositeur-interprète Florent Vollant Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Villeneuve

Comme valeur symbolique c'est très important. Florent et moi avons toujours eu en tête que la musique était là pour rassembler les communautés et les gens, ajoute Richard Séguin, qui en est à sa troisième année comme artiste passeur.

Le Festival est exceptionnel. C'est une célébration de la chanson et de toutes les facettes de la chanson.

Ouvrir en mode plein écran Les auteurs-compositeurs-interprètes Florent Vollant et Richard Séguin sont les artistes passeurs de la 40e édition du Festival en chanson de Petite-Vallée. Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

Le Festival en chanson de Petite-Vallée a été créé par le directeur général et artistique de l'événement Alan Côté et la famille Lebreux, qui ont eu cette idée folle voilà 40 ans , lance Richard Séguin.

Publicité

On développe un sentiment d’appartenance très fort au festival , ajoute Richard Séguin.

Son succès s'explique en partie par l'environnement chaleureux du rendez-vous selon Alan Côté, qui souhaite par-dessus tout conserver ce naturel qui caractérise l’événement et qui fait en sorte qu’on est ce qu’on est .

Cette communauté-là qu’on crée autour de l’organisation du festival, de l'accueil des festivaliers, cette contamination positive qu’on peut faire, pour moi, c’est ça qui est le plus important , affirme Alan Côté.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général et artistique du Festival en chanson de Petite-Vallée, Alan Côté. Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

C’est vraiment beau de voir toute cette évolution depuis quarante ans , renchérit le directeur artistique adjoint du festival, Marc-Antoine Dufresne.

Il estime que le festival a su se réinventer à travers les années, sans perdre son essence.

C'est un festival qui va rester à échelle humaine, qui est près du public, près des bénévoles, près de tout le monde qui gravite autour de l'organisation, mais qui continue à grandir, à faire de belles grandes choses justement, à travers le temps , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur artistique adjoint du Festival en chanson de Petite-Vallée, Marc-Antoine Dufresne. (Archives) Photo : Radio-Canada

Marc-Antoine Dufresne affirme que tout est dans l’accueil très simple, très authentique et gaspésien. On aime connaître par leurs noms nos festivaliers, nos bénévoles, le public.

La chaleur gaspésienne, on la porte en nous, puis on veut juste l’offrir à tout le monde

Possible début des travaux à l’automne

L'échéancier pour les travaux de construction du nouveau théâtre qui remplacera le théâtre de la Vieille Forge ravagé par les flammes en 2017 n'est toujours pas connu. Les coûts de construction du projet ont bondi en raison de la pandémie.

Ouvrir en mode plein écran Une représentation du nouveau bâtiment qui devrait remplacer le théâtre de la Vieille Forge à Petite-Vallée. Photo : Facebook / Festival en chanson de Petite-Vallée

Selon Marc-Antoine Dufresne, les travaux pourraient démarrer à l’automne.

Publicité

On s'attend plus à la fin de l'été, au retour des vacances, pour avoir un beau dénouement pour tout ça. Mais tout le monde est bien au fait du dossier et on nous dit que ça progresse , explique M. Dufresne.

Une cinquantaine de spectacles seront présentés dans le cadre du festival qui se déroule jusqu'au 5 août.

Michel Rivard et Pierre Flynn y célébreront leurs 50 ans de carrière. Alan Côté promet également que l'hommage à Gilles Vigneault sera un grand moment.