Les États-Unis ont ordonné le départ de leur personnel non essentiel posté à Haïti, ainsi que des familles, en raison de l'insécurité due à la violence des gangs, selon le département d'État.

Le département d'État a ordonné le départ des membres des familles des employés gouvernementaux et du personnel non essentiel , selon un communiqué diffusé jeudi soir, qui appelle les ressortissants américains à quitter le pays le plus vite possible .

Les États-Unis déconseillent à leurs citoyens de se rendre en Haïti, en raison des risques d' enlèvement, de la criminalité, des troubles civils et d'une infrastructure de santé défaillante .

Il n'a pas été précisé combien de personnes sont concernées, mais le gouvernement américain indique n'avoir qu'une capacité extrêmement limitée de venir en aide aux Américains qui seraient victimes de violences dans le pays.

L'insécurité au rendez-vous

Le personnel de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince vit déjà dans des conditions de sécurité draconiennes, confiné dans une zone résidentielle protégée et soumis à l'interdiction de circuler à pied dans la capitale ou encore d'utiliser les transports publics ou les taxis.

Tireurs embusqués sur les toits, viols utilisés comme arme de terreur, enlèvements, meurtres : les violences des gangs qui contrôlent environ 80 % de la capitale ne cessent de s'aggraver dans ce petit pays pauvre des Caraïbes.

Des appels pressants pour y envoyer une force d'intervention multinationale en appui à la police haïtienne, débordée, sont pour l'instant restés lettre morte.