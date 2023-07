Le Manipur au bord de la guerre civile

Plus d'une semaine après la diffusion d'une vidéo d'une agression sexuelle qui a choqué l'Inde, la tension est à son comble entre les deux communautés impliquées dans les violences au Manipur. Les observateurs craignent que la situation dégénère. Retour sur ces violences interethniques en cinq questions.

1. Quelle est la cause des tensions?

Dans cet État reculé, frontalier du Myanmar, cohabitent une trentaine de communautés différentes. Les Meiteis, ethnie majoritaire de confession hindoue, représentent 53 % de la population de 3,2 millions d’habitants.

Ils sont le groupe dominant dans cet État , explique Praveen Donthi, chercheur à l’International Crisis Group, joint à New Delhi, en Inde. Ils dirigent la politique et l'administration, ils ont le dernier mot sur tout.

Plusieurs autres communautés du Manipur bénéficient du statut de tribu répertoriée , ce qui leur confère certains avantages en vertu de la Constitution indienne. Les terres de certaines zones tribales leur sont réservées, tout comme certains emplois au sein de la fonction publique.

Les Meiteis revendiquent depuis des années ces mêmes avantages, notamment celui de pouvoir acheter des terres dans les collines entourant la capitale de l’État, Imphal, et pas seulement dans la vallée.

Les tribus répertoriées s’opposent à cet accroissement des droits des Meiteis, argumentant qu’ils sont déjà les plus puissants de l’État. La communauté des Kukis, de confession chrétienne, qui mène le mouvement de protestation, soutient que si les Meiteis obtiennent le statut qu’ils souhaitent, ils prendront tous les emplois, les places dans les écoles et universités, ainsi que les terres sur les collines, précise M. Donthi.

Alors, quand la Cour suprême de l’État a recommandé que le gouvernement accorde le statut tribal aux Meiteis, les Kukis ont organisé une marche de solidarité tribale, le 3 mai. Les Meiteis ont tenu une contre-manifestation et le tout s’est soldé par plusieurs jours d’affrontements sanglants.

2. Quelle est la situation actuelle?

Ouvrir en mode plein écran Des gens regardent un mémorial dédié aux victimes de la violence, dans le district de Churachandpur, au Manipur, le 24 juillet 2023. Photo : Getty Images / ARUN SANKAR

Au moins 180 personnes ont été tuées, des milliers ont été blessées et plus de 60 000 ont été déplacées. Des centaines d’immeubles et de véhicules ont été vandalisés.

Selon les données compilées par Reuters, les deux tiers des victimes sont des Kukis.

Plusieurs cas de violences sexuelles ont été rapportés, dont l’agression de deux femmes kukis, forcées de défiler nues dans la rue entourées par une foule d’hommes armés. La diffusion de cette vidéo, le 19 juillet – plus de deux mois après les faits –, a enflammé les réseaux sociaux et suscité l’émoi en Inde, mais aussi ailleurs dans le monde.

Les deux communautés possèdent quelque 4000 armes volées des entrepôts de l’État.

L’arrivée de 50 000 paramilitaires et soldats envoyés par New Delhi à la mi-mai a un peu calmé le jeu, mais les attaques et contre-attaques ont repris peu de temps après, et la situation est encore tendue.

La région est actuellement divisée en deux zones. Les Meiteis sont concentrés dans la vallée; les Kukis, dans les collines environnantes. Les forces de sécurité patrouillent la zone tampon entre les deux.

Des lignes de bataille ont été tracées, des tranchées ont été creusées, et les miliciens sont prêts à attaquer, avec les armes qu'ils ont volées , indique M. Donthi.

3. Qu’ont fait les autorités locales?

Le ministre en chef du Manipur, N. Biren Singh, lui-même un Meitei, tient un langage radical et insinue que les Kukis sont des étrangers.

Depuis le coup d’État au Myanmar, en 2021, des Birmans de l’ethnie chin, apparentés aux Kukis, ont trouvé refuge au Manipur et dans l’État voisin du Mizoram. Cela ne plaît pas aux Meiteis, qui accusent les Kukis d’accueillir des réfugiés pour ainsi augmenter leur nombre et devenir l’ethnie dominante.

Ces accusations ont été relayées par le ministre en chef, dont l’administration parle d’ immigration clandestine à grande échelle . Le ministre accuse également les Kukis de faire du trafic de drogue.

Il est évident qu'il est extrêmement biaisé et partial , estime M. Donthi.

Son administration mène notamment des évictions de Kukis de leurs villages en soutenant qu’il s’agit de réfugiés chins et que leurs maisons ont été construites illégalement. Ces évictions ont provoqué des manifestations, dont certaines assez violentes.

C’est dans ce contexte tendu qu’est arrivée la décision de la Cour suprême en faveur des Meiteis.

C'était une situation explosive, et on a appuyé sur la gâchette.

Même si le gouvernement savait que la situation était délicate et que les tensions montaient entre communautés, il n’a rien fait pour éviter l’escalade, déplore M. Donthi. Il n'a pas mis en place les mesures de sécurité adéquates , notamment pour mieux encadrer la marche du 3 mai, précise-t-il.

Après les affrontements, le gouvernement du Manipur a bloqué l’accès – qui demeure en partie suspendu – à Internet, interdit les rassemblements, imposé un couvre-feu et fermé les écoles.

4. Comment réagit le gouvernement fédéral?

Le premier ministre indien Narendra Modi a tardé à s’exprimer sur la question. Ce n’est que lorsque la vidéo des femmes agressées a fait surface, plus de deux mois après le début des violences, qu’il a pris la parole, estimant que l'incident du Manipur [était] une honte pour n'importe quelle société civilisée . Il a également promis une action ferme de la justice.

Ouvrir en mode plein écran Des manifestants à Bangalore, dans le sud de l'Inde, protestent contre l'agression de deux femmes au Manipur, le 21 juillet 2023. Photo : Reuters / STAFF

Cependant, mis à part l’envoi des forces de sécurité, en mai, le gouvernement indien n'a pas été particulièrement proactif dans la gestion du conflit, estime M. Donthi.

Habituellement, dans ce genre de situation, New Delhi place la région sous tutelle et gouverne à la place des autorités locales. C’est ce qui est arrivé au Jammu-et-Cachemire en 2018, comme le rappelle le chercheur.

S’ils ne l’ont pas fait dans le cas du Manipur, c’est parce que l’État est gouverné par le Bharatiya Janata Party (BJP), le parti du premier ministre Modi. Dans le contexte d’élections générales l’an prochain, le désavouer était risqué.

Le BJP dit être le meilleur pour protéger la sécurité nationale de l’Inde, observe M. Donthi. Renvoyer le ministre en chef et imposer la tutelle voudrait dire que le gouvernement a échoué, ce qui remettrait en question la capacité à gouverner du BJP et donnerait des munitions aux partis d'opposition pour la prochaine élection.

Les partis d’opposition ont d'ailleurs réussi à introduire un vote de censure au Parlement, ce qui est rarissime depuis que Narendra Modi est au pouvoir.

5. Quelle est la responsabilité du BJP ?

Depuis l’arrivée au pouvoir de Narendra Modi, et encore plus depuis la réélection du BJP , en 2019, on assiste à une augmentation des violences intercommunautaires au pays, remarque au téléphone Catherine Viens, chercheuse postdoctorale à l’Institute of Development Studies de l’Université du Sussex, en Angleterre.

L’idéologie du BJP et sa volonté de créer un État hindou mettent les autres communautés à l'extérieur de la nation , affirme-t-elle. Dans un climat où les musulmans et les autres minorités sont vus comme étant des menaces, certains groupes se sentent enhardis à aller de l’avant.

Si M. Modi ne tient pas des propos incitant à la haine, son silence, dans certaines circonstances, pèse lourd, estime la chercheuse.

Ouvrir en mode plein écran Des militants manifestent contre la violence au Manipur, à New Delhi, le 31 mai 2023 Photo : Getty Images / ARUN SANKAR

Au Manipur, le conflit n’est pas religieux à proprement parler, mais les Meiteis, la majorité hindoue, se croient habilités à se faire justice, sachant qu’il n’y aura pas de conséquences, note, pour sa part, Praveen Donthi.

On ne peut pas dire que le gouvernement Modi encourage les violences, mais être passif, c’est aussi un choix , résume-t-il.

Avec les informations de Reuters