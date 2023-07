Selon la mise à jour budgétaire du premier trimestre publiée vendredi par le gouvernement du Manitoba, la croissance économique est plus importante que prévu. Le produit intérieur brut (PIB) réel de la province devrait augmenter de 1,7 % en 2023, alors que le budget tablait sur une hausse de 0,7 %.

Il était attendu que la croissance économique au Manitoba ralentisse considérablement en 2023 et 2024 sous le poids de l’inflation à son niveau le plus élevé depuis des décennies, des taux d’intérêt à leur plus haut point depuis des décennies, l’invasion russe de l’Ukraine, des perturbations des chaînes d’approvisionnement et un manque de main-d’œuvre , indique le rapport de la province (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Cependant, le momentum de l’activité économique de 2022 est restée étonnamment robuste dans la première moitié de 2023. La vente au détail et les secteurs du commerce de gros et de la manufacture ont continué d’augmenter à un rythme stable , poursuit le document.

Ainsi, le nombre de personnes avec des emplois à temps plein a augmenté de 4,2 % depuis le début de l'année. Il s'agit du taux le plus élevé pour cette donnée parmi les provinces. Le Manitoba comptait aussi le taux de chômage le plus faible au pays en juin 2023, à 4,3 %.

Par ailleurs, la province a accueilli 6825 immigrants arrivés dans le cadre du programme des candidats depuis le 1er janvier, soit près du double que pour la même période en 2022.

Dans un communiqué de presse, le ministre des Finances, Cliff Cullen, soutient que la croissance économique au Manitoba est le résultat des politiques de son gouvernement.

Les occasions économiques dans la province sont le résultat de l’engagement à la durabilité fiscale et des aides historiques , affirme-t-il.

Cependant, la croissance du produit intérieur brut réel ralentira en 2024, selon les projections de la province. Elle devrait croître de 0,9 %, plutôt que 1,1 %, comme prévu dans le budget dévoilé en mars.

Légère hausse des recettes

Selon ses projections (Nouvelle fenêtre), la province verra une petite augmentation de ses recettes en 2023. Cependant, elle compte dépenser cet argent et le déficit anticipé reste de 363 millions de dollars.

L’augmentation du revenu provient de fonds confirmés dans le budget fédéral du 28 mars. La province reçoit 20 millions de dollars supplémentaires en Transferts relatifs au marché du travail. Il s’agit d’argent destiné à des programmes de formation de personnes sans emploi.

Il n’y a pas d’autres changements aux projections de 2023-2024 en ce moment , indique le rapport de la province. Il note cependant que le revenu d'Hydro-Manitoba pourrait évoluer pendant l'année et que cela pourrait avoir un impact considérable sur le budget.

En mars, la province a déposé un budget déficitaire de 21,9 milliards $, avec une hausse des dépenses de 10 % par rapport à 2022. Cette année-là, le déficit avait atteint 548 millions $.

Des données sur la fin de l’exercice financier de 2022 seront publiées à la fin septembre selon le rapport.