Aide sociale : le Nouveau-Brunswick, la province la moins généreuse

Le Nouveau-Brunswick offre l’aide sociale la plus faible au pays, selon la Fondation Maytree, à Toronto, qui a publié jeudi les conclusions d’une étude sur l’aide sociale au pays en 2022.

L’étude indique qu’une personne célibataire sans emploi qui touchait l’aide sociale au Nouveau-Brunswick avait droit à 8031 $ en 2022. C’est environ 10 000 $ de moins que le seuil officiel de la pauvreté au pays.

À l’Île-du-Prince-Édouard les prestataires dans cette même catégorie avaient droit à deux fois plus, soit à 16 861 $. Les prestations les plus élevées au pays dans cette catégorie, au Québec, atteignaient 20 905 $.

Ces données ne sont guère étonnantes pour le Front commun pour la justice sociale du Nouveau-Brunswick, qui réclame depuis des années une augmentation immédiate des prestations sociales.

J’espère que ce rapport va faire réaliser aux gens que faire vivre quelqu’un avec 8000 $ par année, ce n’est pas humain.

Entre-temps, les bénéficiaires de l’aide sociale subissent une pression insoutenable dans le contexte de l’inflation, dit-elle, et bien des préjugés en général.

On dit que s’ils veulent plus de 8000 $ par année, ils ont juste à travailler, mais ce n’est pas la réalité pour plusieurs gens qui ont besoin de l’aide sociale pour survivre , affirme Mme Ross-Marquette, au cours d’une entrevue accordée vendredi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Crainte d’aggravation des problèmes sociaux

Gabrielle Ross-Marquette craint que les problèmes sociaux actuels dans la province s’aggravent si l’on n’augmente pas les taux de base de l’aide sociale.

Elle prédit que les banques alimentaires ne pourront plus répondre aux besoins, que plus de gens auront des problèmes de santé faute de pouvoir bien s’alimenter et qu’il y aura plus d’itinérants faute de logements abordables.

Ouvrir en mode plein écran Gabrielle Ross-Marquette, coprésidente du Front commun pour la justice sociale du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Gabrielle Ross-Marquette rappelle que le Front commun et la Coalition des personnes handicapées du Nouveau-Brunswick ont déjà présenté des recommandations au gouvernement pour améliorer l’aide sociale.

Publicité

Ces organismes, explique Mme Ross-Marquette, recommandent notamment une hausse immédiate des taux de l’aide sociale et leur indexation sur le taux d’inflation annuel.

Ils proposent également de moderniser la définition administrative du mot handicap pour que ces personnes reçoivent une prestation un peu plus généreuse.

Enfin, ils souhaitent que le gouvernement cesse de considérer les époux et leurs enfants comme une seule unité économique en matière d’aide sociale.

Avec les renseignements de La matinale