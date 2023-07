Une veille d'orages violents est en vigueur dans pratiquement toutes les régions entourant le fleuve Saint-Laurent au Québec et dans le sud-est de l'Ontario.

D'Ottawa à Rivière-du-Loup, en passant par Gatineau, Montréal, Québec et Trois-Rivières, de nombreuses villes risquent d'être touchées par des pluies intenses, de fortes rafales et de la grêle de grosse taille vendredi en fin d'après-midi et en soirée.

Dans certains secteurs, la grêle pourrait atteindre la taille de balles de golf.

Autour d'Ottawa, des vents allant jusqu'à 90 km/h sont attendus, et jusqu'à 50 millimètres de pluie pourraient tomber par endroits.

N'oubliez pas que les orages violents peuvent produire des tornades , prévient Environnement Canada.

Plus tôt ce mois-ci, de violents orages et des pluies torrentielles ont mené à la formation de deux tornades au Canada : l'une dans l'ouest d'Ottawa et l'autre dans la région de Mirabel.

Ce cocktail météo avait notamment provoqué des inondations et cloué au sol des vols à Montréal.