Pour les 50 ans du hip-hop, Call of Duty invite Nicki Minaj et 21 Savage

Les adeptes de jeux vidéo pourront incarner les artistes de rap Nicki Minaj, Snoop Dogg et 21 Savage dans la cinquième saison de Call of Duty: Warzone et dans Call of Duty: Modern Warfare II, une initiative d’Activision pour souligner cinq décennies de hip-hop.

Ce n’est pas la première fois que des célébrités sont introduites à titre de personnages jouables, ou « opérateurs », dans la populaire série de jeux de tir.

Par le passé, les joueurs et les joueuses ont notamment pu incarner la vedette du basketball Kevin Durant et le joueur de soccer Lionel Messi. Snoop Dogg avait lui aussi fait son apparition en 2022 dans Warzone et dans Call of Duty: Vanguard.

Ouvrir en mode plein écran Le personnage jouable de Snoop Dogg dans «Call of Duty: Modern Warfare II» Photo : Activision

Sorti le 17 septembre 2022, Call of Duty: Modern Warfare II a fracassé tous les records de la série en générant 800 millions de dollars américains (1,06 milliard de dollars canadiens) dans les trois premiers jours de sa sortie sur différentes consoles. Un seul autre jeu le devance à ce titre, GTA V, qui a engrangé 1 milliard de dollars américains (1,32 milliard de dollars américains) dans le même laps de temps.

Le personnage de Snoop Dogg sera offert dans le mode multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare II et dans le battle royale Warzone dès le lancement de la saison, le 2 août. Ceux de Nicki Minaj et de 21 Savage le seront en cours de saison.

Avec les informations de Forbes