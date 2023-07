La coopérative de Rivière-Saint-Jean—Magpie procèdera à l’achat d’un bâtiment d’ici deux semaines qui servira à concrétiser son projet d’épicerie. Lorsque la transaction sera conclue, la bâtisse sera déplacée de Sept-Îles vers le village de Rivière-Saint-Jean.

La bâtiment en question est l’ancien dépanneur Déli du secteur Moisie, qui servira prochainement d’épicerie pour les citoyens de Rivière-Saint-Jean et de Magpie. La coopérative espérait ouvrir le petit commerce cet été, mais le projet pourrait plutôt se concrétiser à l’automne 2023.

Ouvrir en mode plein écran Alex Beaudin est président du conseil d’administration de la coopérative de Rivière-Saint-Jean—Magpie. Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

Les travaux sur le terrain ont débuté au début du mois de juillet, explique le président du conseil d’administration de la coopérative, Alex Beaudin. Le site se trouve au cœur du village de Rivière-Saint-Jean. Des travaux de fondation sont en cours et ceux pour l’aqueduc et la fosse septique vont débuter bientôt.

On est vraiment parti pour réaliser le projet pour cet automne.

Quand on a su que la propriétaire aimerait se départir de son commerce pour prendre sa retraite, nous on a sauté sur l’occasion, on est allé la voir. [...] On a décidé d’acquérir son commerce qui est quand même petit, mais pour une petite communauté de 252 personnes, c’est un très bon départ , raconte Alex Beaudin.

Le défi du transport

La bâtisse sera transportée sur près de 130 kilomètres entre Moisie et Rivière-Saint-Jean. Alex Beaudin indique qu’un transporteur de la région aurait été trouvé pour faire le travail à un coût raisonnable .

Ce dernier explique que plusieurs éléments doivent être pris en compte pour effectuer ce genre de manœuvre. On a eu la confirmation que le bâtiment est en mesure de passer sur le pont Touzel, donc il ne devrait pas y avoir de pépin , assure M. Beaudin.

Un financement presque finalisé

Le coût du projet est estimé à un peu plus d’un demi-million de dollars. La coopérative a reçu une aide de la MRC de la Minganie, du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec, ainsi que de la municipalité de Rivière-Saint-Jean.

Une demande d’aide à la Société du Plan Nord est en attente pour un montant de 88 000 $, selon le président. Si cette enveloppe n’est pas accordée, Alex Beaudin soutient que la municipalité pourrait concéder ce montant. La coopérative espère avoir une réponse de Québec d’ici le mois de septembre prochain.

Le soutien de la communauté

En plus des 200 membres et des nombreux bénévoles, la coopérative peut compter sur son premier employé, désigné comme chargé de projets. Ils ont un grand sentiment d’appartenance envers le projet. Ça va vraiment répondre aux besoins principaux de tous les gens de la communauté , se réjouit Alex Beaudin.

La seule épicerie de Rivière-Saint-Jean a fermé en 2017. La coopérative espère ajouter une station-service lors d’une deuxième phase du projet.