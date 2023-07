Brampton au centre de l’attention du cricket mondial

Brampton accueille jusqu'au 6 août le Global T20 (GT20), un tournoi international de cricket qui rassemble près de 150 millions de téléspectateurs à travers le monde. Les organisateurs et la Ville espèrent catalyser l'engouement autour du sport qui connaît « la croissance la plus rapide au Canada ».

L'organisation compte attirer des dizaines de milliers de spectateurs tout au long du tournoi qui a commencé le 20 juillet avec la présence de certains des plus grands noms du cricket mondial répartis dans six équipes.

Harsh Thaker, qui représente le Canada sur la scène internationale et qui joue pour les Knights de Vancouver dans le tournoi, dit que concourir aux côtés de joueurs qu'il admire, comme Rassie van der Dussen, est spécial .

On apprend beaucoup de toutes ces vedettes internationales , résume-t-il.

Shoaib Malik, Harbhajan Singh, Chris Gayle et Shahid Afridi, qui sont vénérés parmi les fidèles du cricket, font partie des autres joueurs étoiles qui se sont rendus à Brampton.

Ouvrir en mode plein écran Le public assiste à la rencontre entre les Panthers de Mississauga et les Nationals de Toronto, mercredi. Photo : CBC/Patrick Swadden

Un tournoi qui amène des icônes et des légendes du cricket au Canada est magnifique et je pense que c'est un cadeau pour le cricket canadien, mais c'est certainement spécial de l'avoir à Brampton , a déclaré le maire de la Ville, Patrick Brown.

Les joueurs de cricket canadiens jouent avec leurs héros

Selon lui, le GT20 braque les projecteurs sur le cricket à un moment où il n'y a pas assez d'installations à Brampton pour répondre au succès que connaît ce sport localement, avec des centaines d'équipes de cricket locales sur les listes d'attente pour jouer. Des terrains sont ajoutés chaque année, mais c'est insuffisant pour suivre le rythme, assure M. Brown.

Le directeur du tournoi, Jason Harper, dit quant à lui qu'il n'est pas difficile de faire venir des joueurs de cricket internationaux au Canada, compte tenu de la popularité du jeu à Brampton.

Ouvrir en mode plein écran Jason Harper est le directeur du tournoi GT20. Photo : CBC/Patrick Swadden

Le tournoi coûte environ 12 millions de dollars, emploie des milliers de personnes de l'endroit, et l'organisation table sur des retombées économiques en hausse au cours des prochaines années.

Ça ressemble à un spectacle de deux semaines et demie, mais les effets sont à long terme, financièrement et sur d'autres plans, pour la ville de Brampton et l'Ontario dans son ensemble , affirme le directeur Harper.

M. Harper ajoute que le GT20 a un effet sur le développement du cricket canadien et dynamise la prochaine génération de joueurs de haut niveau qui grandissent à Brampton.

Le cricket est particulièrement populaire en Asie du Sud. Or, selon Statistique Canada, entre 2015 et 2020, 500 000 immigrants sont arrivés au Canada en provenance de pays où le cricket est le sport national ou y est populaire, ce qui ouvre la voie à une explosion du cricket.

Ouvrir en mode plein écran L'Aréna TD Cricket a été construit pour le tournoi GT20, juste à côté du Centre CAA, où se disputent notamment des matchs de hockey et de basketball. Photo : CBC/Patrick Swadden

Rup Magon, un partisan rencontré à l'Aréna TD Cricket, compare l'énergie d'un match entre le Pakistan et l'Inde à la tension ressentie à travers le pays avant que le Canada ne marque le but en or aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010.

M. Magon se dit ravi que les personnes qui immigrent au Canada en provenance du Pakistan, de l'Inde et d'autres pays d'Asie du Sud puissent continuer à pratiquer ce sport ici à mesure qu'il gagne en popularité.

Mais, dit-il, cela aide également à récolter des avantages financiers pour les communautés locales.

Nous devons nous rappeler que ça développe le commerce. Ça développe des magasins de cricket, ça vend des battes et des gants. Les terrains de soccer en salle sont devenus des terrains de cricket en salle.

D'ailleurs, un projet de complexe géant dédié au cricket est en phase de validation. La Ville a lancé un appel d'offres après un sondage public qui a clos le 28 février.

Avec les informations de Patrick Swadden, de CBC