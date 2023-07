Un programme de repas subventionnés dans les écoles réclamé en Ontario

Des parents de Windsor voudraient que l'Ontario prenne exemple sur le Michigan et mette en place un programme alimentaire gratuit dans les écoles de la province.

Le Michigan a récemment approuvé une enveloppe de 160 millions de dollars dans son budget pour offrir à tous les élèves de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire des établissements publics de l'État des déjeuners et des dîners gratuits l'an prochain. Environ 1,4 million d'élèves en bénéficieront.

Ouvrir en mode plein écran Tina Friesen se rend deux fois par semaine au programme estival de repas pour les enfants" de Centraide pour joindre les deux bouts. Photo : CBC/Lamia Abozaid

Un modèle qui soulagerait bien des familles en Ontario aux prises avec des prix alimentaires qui s'envolent, explique Tina Friesen, mère de deux enfants, l'un de quatre ans et l'autre de neuf mois.

Il est arrivé que nous n'ayons pas assez de nourriture et que nous devions faire appel aux banques alimentaires pour nous aider, indique -t-elle.

Mme Friesen explique que même en étant bénéficiaire du Programme de soutien aux handicapées et en recevant une allocation de naissance, elle a du mal à s'en sortir.

Nous avons dépensé 600 $ à l'épicerie pour notre famille et c'est comme si on avait dépensé juste 100 $ , constate-t-elle.

Mme Friesen dit qu'elle se rend deux fois par semaine au programme de repas d'été pour les enfants de Centraide, ce qui l'aide à nourrir sa famille.

Un programme de nutrition insuffisant

Selon un porte-parole du ministère des enfants, des communautés et des services sociaux, près de 70 % des écoles élémentaires et secondaires publiques disposent d'un programme de nutrition pour les élèves qui fournit des déjeuners, des collations et des dîners aux élèves.

Dans la région de Windsor-Essex en particulier, sur les 185 écoles élémentaires et secondaires, huit écoles offrent des programmes de déjeuners et 85 écoles offrent un programme de collations, précise Patrick Bissett.

Ce n'est suffisant , affirme pour sa part Lorraine Goddard, PDG de Centraide Windsor-Essex.

Elle explique que si le programme actuel permet aux enfants de grignoter pendant qu'ils sont à l'école, cela leur permet à peine de passer la journée parce que certains arrivent le ventre vide.

Nous entendons constamment parler d'enseignants qui apportent de la nourriture dans leur classe pour nourrir les enfants qui ont faim.

Et lorsque les enfants sortent de l'école, ils n'ont plus accès aux collations ou au programme alimentaire de leur école , poursuit-elle.

Selon l'organisme UHC - Hub of Opportunities, le nombre d'enfants servis dans sa banque alimentaire à Windsor a augmenté de 28 % entre 2022 et 2023.

Des têtes et des ventres pleins

Diane Golzynski, surintendante adjointe des finances et des opérations au département de l'Éducation du Michigan, estime pour sa part que le monde entier devrait suivre l'exemple du Michigan, et pas seulement le Canada.

C'est la seule chose à laquelle [les enfants] peuvent penser. Ils ne pensent ni à ce que dit l'enseignant, ni aux leçons qui sont données, ni à rien. Ils ne pensent qu'à la nourriture , rappelle-t-elle.

Selon Mme Golzynski, les gouvernements devraient également s'efforcer de rendre le programme gratuit pour tous, afin d'éliminer la stigmatisation.

Cela permet à chaque enfant d'être traité exactement de la même manière... vos enfants le méritent tout autant que les nôtres, n'est-ce pas ? , conclut-elle.

La province n'a pas indiqué si elle envisageait de bonifier son programme actuel de nutrition.

