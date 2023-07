Piéton mort happé par un train à Nouvelle : le coroner publie son rapport

Le Bureau du coroner du Québec a révélé les conclusions de son rapport sur la mort de Magella Allard, un homme happé par un train à Nouvelle en mars 2022.

Dans son rapport, le coroner Maxime Richer estime que le principal facteur ayant contribué à l’accident est malheureusement la témérité de M. Allard qui déambulait de son gré sur une emprise ferroviaire et s’exposait à un risque de collision , et précise qu’il s’agit d’un décès accidentel.

L’incident s’est produit le 1er mars 2022.

Selon le rapport, Magella Allard, 83 ans, déambulait de son propre gré sur la voie ferrée lorsqu'un train de trois locomotives qui circulait vers l'est est arrivé derrière lui.

Le coroner précise dans son rapport que M. Allard avait le dos tourné et était penché vers l'avant, comme s’il était en train de chercher quelque chose quand le train s’est approché.

Alerté par le sifflet du train, l'octogénaire aurait tourné la tête, mais n'aurait pas eu le temps de s'écarter du rail à temps.

Selon le coroner, il est envisageable que Magella Allard, décrit par sa conjointe comme un grand amant de la nature et de la chasse , ait été distrait par des traces ou des bruits d'animaux.

Le train s’est immobilisé après l’impact qui a eu lieu à 12h30 et le chef de train, qui était en formation, est descendu pour venir porter assistance à M. Allard.

Les ambulanciers sont arrivés sur les lieux à 13h09 et ont constaté que M. Allard était conscient et pouvait parler. Il a été transporté à l'hôpital de Maria avec des douleurs et des saignements et a ensuite été transféré à l’hôpital de l’Enfant-Jésus à Québec, où des lésions traumatiques graves ont été constatées.

Le coroner note que M. Allard avait une lésion sévère de la moelle spinale thoracique, un hémothorax, un hémopéritoine ainsi que de multiples fractures (vertébrales, costales et pelviennes, le tout compatible avec un polytraumatisme).

Le coroner Maxime Richer précise que la Société de chemin de fer de la Gaspésie et ses employés ont appliqué les procédures requises et que le train roulait à une vitesse plus basse que celle autorisée.

Le rapport d’accident produit par la compagnie ferroviaire impliquée n’a pas mis en évidence de manquement aux procédures. Les données du consignateur d’événement de la locomotive ont confirmé la vitesse du train à 29 mil/h avant l’accident, soit une vitesse inférieure à la vitesse maximale autorisée à cet endroit qui est de 35 mil/h.

Le temps requis aux services d’urgence pour secourir M. Allard aurait difficilement pu être réduit étant donné la localisation et les conditions d’accès difficiles.

La Société de chemin de fer de la Gaspésie avait appelé les citoyens à la prudence à la suite de l’accident et avait rappelé qu’il est toujours dangereux de marcher ou circuler près de voies ferrées, puisqu’un train ne peut pas s’arrêter rapidement.