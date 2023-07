Les organismes Nation Prospère Acadie et la Société Héritage Saint-Bernard ont acheté l’ancienne église Saint-Bernard, dans la Baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. L’entente a été ratifiée par le diocèse d’Halifax-Yarmouth le jour de la commémoration de la déportation des Acadiens.

Pour des années le futur de l’Acadie était dans les mains de l’Église et là c’est les Acadiens qui prennent leur futur dans leur main , dit le président de la Société Héritage Saint-Bernard, Jean Le Blanc.

Nation Prospère s’est entendu avec le diocèse pour payer les 250 000 $ du prix de vente, mais divisés sur plusieurs années.

La façon que ça va travailler ça va être 50 000 $ cette année, pis après ça le diocèse aura une hypothèque sur l’église et avec les intérêts et tout ce sera des paiements d’une miette plus que 54 000 $ qu’on fera pour les prochaines quatre années , précise Jean Le Blanc.

Si qu’on ne la prend pas la astheure, quand est-ce qu’on va la prendre!

Jean Le Blanc craint que si le bâtiment n'était pas racheter il risquait de se faire démolir en amenant une partie de l'histoire. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

C’est ce qu’on appellerait, un acte de foi. Quand ils ont bâti l’église, ils n'avaient pas l’argent donc on va sauter dedans même si on n’a pas l’argent.

C'est un changement de stratégie pour les deux organismes qui souhaitaient au départ amasser une bonne somme d’argent avant de se lancer dans cette aventure du sauvetage de l'imposante église faite de pierre taillée qui trône à l’entrée du village de Saint-Bernard.

En tant qu’héritiers de ce remarquable patrimoine acadien, nous sommes fiers aujourd’hui d’entreprendre ce nouveau projet de sauvegarde , souligne le président du Conseil d’administration de Nation Prospère Acadie, Michel Cyr.

Michel Cyr est le président du conseil d'administration de Nation Prospère Acadie. Photo : Gracieuseté de Michel Cyr

L'église, dont la construction a commencé en 1910, à pris 32 années à compléter. Ce sont ces chiffres qui avaient inspiré le lancement de la campagne de 32 jours pour sauver l’église.

Le but était d’amasser 2,5 millions $ pour pouvoir acheter le bâtiment, mais aussi refaire la toiture et la plomberie sur une bâtisse qui mesure 65 mètres de long, 28 mètres de large et dont les tours du plafond gothiques atteignent 21,5 mètres.

Réouverture partielle pour le CMA

Finalement la campagne n’aura même pas permis d’amasser suffisamment pour payer l'achat du bâtiment, mais qu'à cela ne tienne, la campagne est prolongée jusqu’en août 2024, en plein CMA et ça non plus ce n’est pas une coïncidence.

Ça va aider , assure Jean Le Blanc.

Un projet de restauration est en préparation avec l’ouverture projetée pour juillet 2024, à temps pour le prochain Congrès mondial acadien

L'intérieur de l'église en pierre de Saint-Bernard aujourd'hui désacralisée. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

L’église, fait de plus de 8000 blocs de granit a été mise en vente au printemps et d’autres personnes intéressées menaçaient de la démolir pour récupérer les pierres.

En devenant propriétaire, les deux organismes espèrent que plus de donneurs potentiels seront enclins à financer la cause a coup de gros montant.