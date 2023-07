Les policiers issus de la diversité LGBTQ+ ne pourront pas participer au défilé de la Fierté en uniforme, et ce, par respect pour les nombreuses communautés ayant exprimé leur malaise de les voir parader à l'événement dimanche 13 août.

C'est ce qu'a confirmé le directeur général de Fierté Montréal, Simon Gamache, en entrevue vendredi à Tout un matin, en compagnie du chef du Service de police de Montréal (SPVM), Fady Dagher.

M. Gamache a expliqué qu'en dépit des avancées observées chez certaines communautés, d'autres n'ont toujours pas atteint un degré de confiance envers la police en raison de l'oppression qu'elles ont subie de leur part. Des participants demeurent donc réticents à la présence de policiers en uniforme au défilé.

Il y a eu de l'oppression dans le passé de la part des forces policières envers les membres de nos communautés et encore aujourd'hui, ça peut être complexe , a partagé Simon Gamache.

Parfois, on regarde l'acronyme 2SLGBTQIA+ et on peut en rire par sa longueur, mais on ne peut pas dire qu'on corrige la situation pour une lettre et que tout est réglé par la suite , a-t-il ajouté.

Quand on travaille dans l'inclusion, il faut y aller avec le vécu des gens et porter attention à ça.

M. Gamache a mentionné que les défilés de la Fierté à travers le monde faisaient face à la même problématique et que Montréal n'était donc pas une exception en la matière. Le directeur général a toutefois tenu à préciser que les deux organisations disposaient d' une excellente relation et que le dialogue restait bel et bien présent entre elles.

Publicité

Regagner la confiance des communautés

Face à cette situation, le chef du SPVM a affirmé que la volonté du service était de rebâtir le lien de confiance du SPVM avec toutes les populations , notamment les communautés LGBTQ, puis a mentionné le succès d'un programme d'immersion mis sur pied en mai dernier.

M. Dagher a cependant défendu les policiers qui sont issus de la communauté LGBTQ et qui se sentent rejetés par une telle décision.

C'est symbolique. Déjà, on est une minorité visible comme policiers, et en plus, on nous rejette dans le cadre du défilé de la Fierté.

Le chef des policiers a fait valoir que les opérations pour se rapprocher des communautés progressaient bien et qu'il souhaitait que le dialogue se poursuive afin que ses agents puissent participer au défilé à nouveau.

Favoriser la prévention

Les problèmes qui sévissent dans le Village ont également été abordés en entrevue, notamment par le rôle des policiers face à une situation qui s'est aggravée.

Qualifiant la situation de désolante et de mauvais cocktail , M. Dagher a suggéré que l'on s'attelle plutôt aux problèmes sociaux en proposant des projets en amont avant qu'ils ne dégénèrent en crises, ce qui oblige alors les policiers à intervenir rapidement sans formation.

C'est un peu ridicule, ce qui se passe présentement dans la société, où les policiers deviennent les magiciens, fourre-tout de tous les problèmes sociaux.

Publicité

Je ne suis ni psychologue, ni psychiatre, ni travailleur social, et même eux ne peuvent pas intervenir lorsque la crise est en place , a renchéri le chef du SPVM .

M. Gamache a partagé les mêmes recommandations concernant la nécessité de prioriser la prévention. Il a demandé un financement des organismes communautaires et sociaux, dont une grande partie seront présents durant la Fierté.

On a 140 groupes communautaires qui font de l'intervention. Ces groupes font de l'intervention toute l'année, mais il y a un sous-financement de ces ressources extrêmement précieuses, hyper qualifiées, mais qui sont à bout de souffle. Le financement n'est pas récurrent , a déploré Simon Gamache.