Mort au casino de Moncton : les proches de la victime face à l’accusé

Michael Glaspy, accusé de l’homicide involontaire d’un gérant du casino de Moncton, pourra voyager en Colombie-Britannique pour le travail. Un accommodement qui déçoit la famille de la victime.

Le résident de Riverview, âgé de 50 ans, a comparu vendredi matin en Cour provinciale à Moncton. Il s’agissait de sa première comparution en personne.

Il est accusé d'homicide involontaire en lien avec la mort du gérant des restaurants du casino, Rodney Frenette, le 28 mars. Ce dernier a été agressé au travail et est mort des suites de ses blessures a l'hôpital.

L’avocat de Michael Glaspy, Me Gilles Lemieux, a demandé un ajustement aux conditions de libération de son client en attendant son procès. Il souhaitait avoir l'autorisation de sortir du Nouveau-Brunswick pour aller travailler en Colombie-Britannique. Il avait jusqu'alors l'autorisation d’aller en Saskatchewan.

Le procureur de la Couronne ne s’est pas opposé à cette demande. Le juge l’a acceptée.

La prochaine comparution de Michael Glaspy aura lieu le 26 septembre en Cour provinciale. Les dates de son enquête préliminaire devraient alors être fixées. Plus tôt ce mois-ci, il a choisi de subir son procès devant juge et jury, ce qui signifie automatiquement qu’il plaide non coupable.

La famille de Rodney Frenette déçue

À leur sortie du palais de justice, des proches de Rodney Frenette ont expliqué qu’il s'agissait de la première fois qu’ils voyaient Michael Glaspy.

Ils ont dit que cela a été difficile, et ce, même si quatre mois se sont écoulés depuis l’homicide volontaire allégué.

Ouvrir en mode plein écran Rodney Frenette, 56 ans, est décédé le 28 mars 2023. Photo : Connie Frenette

Ils se sont aussi dits déçus de l'accommodement accordé à l'accusé afin qu'il puisse travailler en Colombie-Britannique.

Ils ont expliqué qu’ils ont de la difficulté à accepter que l'accusé peut voyager pour gagner sa vie alors que Rodney Frenette est décédé.

La fille, la sœur et la succession de Rodney Frenette ont d’ailleurs déposé récemment deux poursuites civiles contre le casino et contre l'accusé.

À sa sortie du palais de justice, vendredi avant-midi, Michael Glaspy n'a pas fait de commentaire.