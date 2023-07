Incendies : prenez garde où vous jetez vos mégots de cigarette, rappellent les pompiers

Les pompiers du District de North Vancouver demandent aux membres du public d’être extrêmement vigilants lorsqu’ils se débarrassent de leurs mégots de cigarettes dans une zone de verdure. Ceux-ci peuvent facilement déclencher des incendies dans les conditions de sécheresse que connaît la Colombie-Britannique actuellement, mettent-ils en garde.

Même si nous pensons avoir jeté notre cigarette en toute sécurité, chaque fois que nous nous en débarrassons dans un endroit où il y a de la végétation, il y a un énorme risque d'incendie , explique le chef des pompiers de North Vancouver, Brian Hutchinson, dans une vidéo partagée jeudi.

Pour soutenir ses propos, il s’appuie sur des images provenant d’une caméra de surveillance d’une zone résidentielle captées au début du mois de juillet, qui montrent un ouvrier éteignant sa cigarette dans des buissons, vers 20 h 30.

Environ six heures plus tard, on aperçoit sur les images qu’un incendie se déclenche à cet endroit et prend de plus en plus d’ampleur en quelques minutes.

Publicité

Ce feu avait le potentiel de se transformer en un événement important, en particulier en raison de la grande quantité de braises projetées et de la chaleur générée , explique Brian Hutchinson dans la vidéo.

Heureusement, des résidents ont tenté d’atténuer l’incendie avec un tuyau d'arrosage et ont appelé le 911, ce qui a permis d’éviter le pire.

Les autorités rappellent que les mégots peuvent être jetés de façon sécuritaire dans les poubelles municipales, ou en les plaçant dans un cendrier ou un cendrier de poche.